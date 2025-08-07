La desgarradora confesión de María Becerra sobre su salud: "Tuve mucho miedo de morirme"

Por su parte, Rolón le explicó los motivos por los que cree que debería enfrentar la terapia y la cantante estalló en lágrimas. “Cuando te estás muriendo, es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente. Y cuando salís de eso… vi la vida de otra manera completamente diferente. Siento que hasta me empecé a tomar con más calma la vida. Aprendí a valorar mucho la salud, mi bienestar y la familia. En la clínica, cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola, pararte, ir al baño. Cosas tan básicas de la vida, las valores un montón”, siguió María entre lágrimas.