 La desgarradora confesión de María Becerra sobre su salud: "Tuve mucho miedo de morirme"
La cantante reveló que aún no pudo afrontar el dolor en terapia. Además, contó que aprendió a valorar más las cosas básicas de la vida.

Hace 3 Hs

Tras sufrir un grave embarazo ectópico, que la obligó a alejarse de los escenarios, y enfocarse en su recuperación física y emocional, María Becerra retomó su carrera y confirmó que el 12 de diciembre volverá a cantar en el estadio de River Plate en show 360°. Tras el anuncio, la cantante habló con Andy Kusnetzoff y Gabriel Rolón sobre su cambio de perspectiva de la vida a raíz del duro momento de salud que atravesó meses atrás. 

El diálogo comenzó con anécdotas sobre sus comienzos como artistas y su sueño de cantar con Lady Gaga. “Pasé de estar así en mi casa viendo los lanzamientos de los temas a hacer ensayos, shows, entrevistas, giras, conocer artistas muy famosos, grabar videoclips con una producción que nunca me imaginé que iba a grabar”, agregó.

María Becerra lloró al recordar cómo vivió la pérdida de sus dos embarazos: "Tuve mucho miedo"

Sin embargo, después para "La nena Argentina" fue inevitable hablar sobre sus dos embarazos ectópicos. “Tuve mucho miedo y lo sigo teniendo… tengo varios ataques de ansiedad que son secuelas que me quedaron después de todo lo que me pasó porque yo no hice terapia”, confesó mirando a los ojos al psicólogo Rolón.

Y luego explicó: “No sé si todavía me puedo sentar y hablar de todo lo que pasó sin que me agarre ansiedad. No me siento preparada para afrontar la terapia aunque sé que me re contra ayudaría. Me da mucha cosa llorar, me cuesta contar mis cosas, pedir ayuda”.

Por su parte, Rolón le explicó los motivos por los que cree que debería enfrentar la terapia y la cantante estalló en lágrimas. “Cuando te estás muriendo, es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente. Y cuando salís de eso… vi la vida de otra manera completamente diferente. Siento que hasta me empecé a tomar con más calma la vida. Aprendí a valorar mucho la salud, mi bienestar y la familia. En la clínica, cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola, pararte, ir al baño. Cosas tan básicas de la vida, las valores un montón”, siguió María entre lágrimas.

En medio del emotivo momento, entonces Andy le preguntó a su invitada qué aprendió de aquella desgarradora situación: “A tener paciencia. Siento que en un afán de cumplir una meta o un sueño con mi pareja, hubo muchas decisiones o procesos que encaré a las apuradas”.

