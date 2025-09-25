Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y "está en manos de Dios"

Por otro lado, Camila, hermana de Medina, explicó que como los pulmones no saturan bien, debieron colocar a su hermano boca abajo. “Estamos esperando un milagro y creemos en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones”, expresó la joven. “Nos llamaron del hospital, necesitamos un milagro. Por favor se los pido, con la mano en el corazón, que le oremos a Dios, por favor. Que Dios va a hacer un milagro sobre su vida, pongamos todos en oración a Thiago, por favor”, expresó en un video que subió a Instagram.