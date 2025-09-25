Secciones
Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y "está en manos de Dios"

El martes por la noche, el ex Gran Hermano sufrió una descompensación pulmonar pero lograron estabilizarlo. Su pronóstico se mantiene reservado.

Thiago Medina sigue luchando por su vida tras sufrir un fuerte accidente en su moto. Mientras está internado en la terapia intensiva, permanece sedado y con pronóstico reservado. Días atrás se confirmó que el ex participante de Gran Hermano padece atelectasia, una grave afección en sus pulmones. 

En las últimas horas, el joven influencer “presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables”, explicaron desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

La salud de Thiago Medina: su familia asegura que "está en manos de Dios"

El miércoles en Puro Show, el periodista Matías Vázquez compartió el mensaje de Sergio, el hermano de Thiago Medina. “Mi hermano está en una situación extrema y hay que tener paciencia, ya que su órgano más afectado es el pulmón, el cual fue operado y arreglado y debe responder el cuerpo a las curaciones realizadas”, detalló. “Hoy, ahora, está en estado crítico y en las manos de Dios”, sentenció.

El estado de salud de Medina es extremadamente delicado. En los últimos días, lo operaron para reconstruirle las costillas e intentar proteger los órganos afectados por el accidente. Su familia confirmó que el foco está puesto en los pulmones, los órganos más comprometidos. “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión”, indicó el martes Daniela Celis, su ex pareja y mamá de sus hijas, Laia y Aimé.

Por otro lado, Camila, hermana de Medina, explicó que como los pulmones no saturan bien, debieron colocar a su hermano boca abajo. “Estamos esperando un milagro y creemos en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones”, expresó la joven. “Nos llamaron del hospital, necesitamos un milagro. Por favor se los pido, con la mano en el corazón, que le oremos a Dios, por favor. Que Dios va a hacer un milagro sobre su vida, pongamos todos en oración a Thiago, por favor”, expresó en un video que subió a Instagram.

