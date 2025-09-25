Una reconocida marca de utensilios desembarcará con oficina propia en Argentina

Una marca brasileña de utensilios lleva años de presencia en las mesas argentinas. Pero desde hace cinco décadas, los productos se importaban desde Brasil o de India sin una tienda en el país. Ahora, finalmente, la empresa desembarcará en el país con un local en el que podrá exhibir sus tradicionales 22.000 productos.
Se trata de Tramontina, una marca fundada por Valentín Tramontina en Río Grande do Sul, Brasil. La empresa lleva más de un siglo de vigencia y logró instalarse como una de las preferidas de los argentinos. Aunque se hizo conocida por sus cuchillos y sets de utensilios, tiene un amplio catálogo que incluye electrodomésticos, muebles, herramientas de jardinería, plásticos y más.
En Brasil, la empresa opera ocho fábricas y tiene una novena en India. Su planta de empleados supera los 10.000 y tiene presencia en más de 120 países. Desde Brasil, empezaron a exportarse productos a Argentina en 1970 y ahora abrirá su sede para comercializar directamente en Buenos Aires.
Tramontina desembarca con sede propia en Argentina
Según trascendió, el nuevo local contará con un equipo reducido de personal en una primera instancia. El objetivo de la empresa con su instalación en suelo argentino es lograr operar con mayor celeridad y agilidad, para prestar un servicio de eficiencia y calidad tanto a sus clientes como a sus distribuidores.
“La estructura local en Argentina permitirá tener una visión más cercana y actualizada de las necesidades de los consumidores, adaptando los lanzamientos a los hábitos locales”, anticipó la marca en un parte de prensa. Con esto, Tramontina deja entrever la posibilidad de lanzamiento de productos personalizados para los argentinos, lo que dejaría como resultado colecciones únicas.
En este orden, hay productos específicos para el mercado local, como accesorios para el mate y utensilios para preparar el asado: dos costumbres que forman parte de la tradición nacional y que difícilmente podrían implementarse en otros mercados. Así, Tramontina apunta a prestar un servicio que resalta las características individuales de su público.
Hasta ahora, no se informó cuándo se dará la apertura, ni se comunicó si está definido el lugar. Solo se sabe que será en la provincia de Buenos Aires, donde habrá un showroom donde se exhibirá una gran cantidad de productos. Se espera que sea una inversión millonaria, aunque aún no se conoce de cuánto será el capital destinado a la nueva tienda.
“Argentina es uno de los mercados más estratégicos de la región. Tenemos un vínculo histórico con los consumidores locales y creemos que este es el momento de estar más cerca, con estructura propia, para acompañar sus necesidades cotidianas”, sostuvo el gerente general de Tramontina Argentina, Emiliano Baseggio.