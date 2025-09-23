Mujeres que marcan el camino de la sostenibilidad en Argentina

El mundo está cambiando. Los mercados con mejores niveles de ingreso y mayor sofisticación ya no se conforman con la garantía de provisión de servicios y productos de calidad a un buen precio. Han comenzado a colocar bajo la lupa criterios tales como las emisiones de carbono, las huellas de agua, el compromiso social con el entorno y la protección al medio ambiente a la hora de evaluar una oferta y dar el sí o el no.