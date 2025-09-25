La esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Cada 25 de septiembre, la Iglesia Católica celebra a la Virgen del Rosario de San Nicolás, advocación mariana que desde hace cuatro décadas convoca a miles de fieles en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Su devoción se consolidó tras las apariciones que comenzaron en 1983, cuando la Virgen transmitió un mensaje de oración, conversión y consagración.