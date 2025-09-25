La esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Cada 25 de septiembre, la Iglesia Católica celebra a la Virgen del Rosario de San Nicolás, advocación mariana que desde hace cuatro décadas convoca a miles de fieles en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Su devoción se consolidó tras las apariciones que comenzaron en 1983, cuando la Virgen transmitió un mensaje de oración, conversión y consagración.
Una advocación protectora
La Iglesia sostiene que la Virgen del Rosario de San Nicolás tiene una misión especial: proteger a los creyentes, destruir los vicios, liberar del pecado y abatir las herejías. Su santuario se transformó en un centro de peregrinación que cada año recibe a miles de devotos de todo el país.
Oración para pedir su intervención
En esta festividad, los fieles elevan plegarias a la Virgen con la convicción de que su intercesión puede traer alivio, fortaleza y esperanza. Esta es la oración recomendada para pedir su intervención:
Santa María, Madre nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador.
Acudimos a ti necesitados.
Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él
y a su Iglesia por la conversión y la penitencia.
Alentados por la confianza que nos inspiras
ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores.
Pero, deseamos imitar tu fidelidad a Dios, aceptando con amor y humildad
todas las pruebas.
¡Madre nuestra del Rosario de San Nicolás!
Que tu presencia renueve nuestra vida, alivie nuestro ser agobiado por el sufrimiento y la enfermedad, sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro amor a los demás,
convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre que no vaciló, por tu intermedio, en darnos a Jesús.
Amén.