Tercer round de La Voz Argentina 2025: ¿quién se quedó eliminado del equipo de Luck Ra?

En esta instancia, uno de los concursantes quedó fuera de la competencia, marcando un momento de gran tensión en el certamen.

Hace 19 Min

La competencia en La Voz Argentina 2025 (Telefe) continúa con intensidad y este lunes fue el turno del Team Luck Ra de protagonizar el tercer round, una etapa clave que definió la permanencia de los participantes. En esta instancia, uno de los concursantes quedó fuera de la competencia, marcando un momento de gran tensión en el certamen.

En el inicio, se desarrollaron los duelos entre Lucas Barros y Federico Mestre; Emma Roach y Nathalie Aponte; y Thomas Dantas frente a Nicolás Behringer. Tras escuchar las interpretaciones, Luck Ra optó por darle la victoria a Federico, Nathalie y Nicolás, quienes avanzaron a la siguiente fase.

Quién fue la eliminada del equipo de Luck Ra

Más tarde, los participantes no seleccionados tuvieron la posibilidad de regresar al escenario para una segunda oportunidad, evaluados por Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Miranda!. En esa ronda, los coaches resolvieron salvar a Thomas y Lucas, dejando fuera a Emma. 

La joven se despidió emocionada, agradeciendo la experiencia, mientras que Luck Ra le dedicó palabras de aliento, confiando en volver a cruzarse con ella en Córdoba. 

Emma, lamentablemente, quedó eliminada. "La pasé espectacularmente bien", expresó agradecida antes de despedirset. Luck Ra, por su parte, le dedicó unas palabras de aliento, destacando su potencial artístico y asegurando que espera volver a verla en su querida Córdoba.

El emotivo momento para los participantes

En La Voz Argentina 2025 (Telefe) se vivió una de las escenas más conmovedoras del certamen cuando Luck Ra no pudo contener las lágrimas tras la presentación de Nicolás Behringer. El joven, que perdió a sus padres y asumió la responsabilidad de cuidar a su hermana menor, interpretó “Nunca lo olvides” de Airbag en el segundo round. Su actuación no solo emocionó al público y al jurado, sino que también reflejó la fuerza de su historia personal. Al terminar, dedicó el tema a sus compañeros, destacando el apoyo y el vínculo construido durante el proceso.

Luck Ra, visiblemente conmovido, le respondió con palabras llenas de sinceridad, recordando su propia experiencia al llegar al programa y la intuición que lo llevó a elegirlo en las audiciones. La conexión entre ambos ya se había hecho evidente días antes, cuando el cantante sorprendió a Nicolás con un celular nuevo en plena transmisión, en reconocimiento a su esfuerzo y constancia en redes sociales. El gesto fue recibido con profunda gratitud: Nicolás le expresó que se sintió valorado en los pequeños detalles y que esa oportunidad significaba mucho para su vida. Este vínculo especial se convirtió en uno de los momentos más recordados de la temporada.

