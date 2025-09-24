Tercer round de La Voz Argentina 2025: ¿quién se quedó eliminado del equipo de Luck Ra?

Luck Ra, visiblemente conmovido, le respondió con palabras llenas de sinceridad, recordando su propia experiencia al llegar al programa y la intuición que lo llevó a elegirlo en las audiciones. La conexión entre ambos ya se había hecho evidente días antes, cuando el cantante sorprendió a Nicolás con un celular nuevo en plena transmisión, en reconocimiento a su esfuerzo y constancia en redes sociales. El gesto fue recibido con profunda gratitud: Nicolás le expresó que se sintió valorado en los pequeños detalles y que esa oportunidad significaba mucho para su vida. Este vínculo especial se convirtió en uno de los momentos más recordados de la temporada.