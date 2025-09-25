Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron: el conductor explicó los motivos

El conductor subrayó que la ruptura fue en buenos términos y destacó el afecto que mantiene por la modelo. “El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también”. Tinelli se mostró agradecido por el periodo compartido y enfatizó la importancia de una despedida cordial. “Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”, sostuvo.