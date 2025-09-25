Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron: el conductor explicó los motivos

Tras dos años de relación y una historia de amor que nació en la televisión frente a la mirada del público, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron. Fue el propio conductor quien confirmó la noticia de la ruptura en su streaming Estamos de Paso, en la pantalla de Carnaval Stream. "Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años", resumió.
Marcelo y Millet se conocieron en 2023, cuando la modelo peruana se sumó al Bailando como participante. El flechazo fue inmediato y comenzaron una relación que se mantuvo firme mientras ella participaba del certamen. Con el tiempo, y ya fuera del programa, la pareja pasó a tener encuentros más esporádicos, en parte por la distancia que implica que cada uno resida en un país distinto.
Los rumores de crisis y separación se presentaron a lo largo de la relación; sin embargo, ellos siempre se encargaron de desmentirlo. Finalmente, el amor la flamante pareja llegó a su fin en septiembre de 2025, aparentemente, en buenos términos.
¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su separación de Milett Figueroa?
“Nos hemos separado con Milett. Así que bueno, mandarle, fundamentalmente, un beso”, expresó Tinelli y aclaró que la separación se produjo en buenos términos: “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Quise decirlo acá, que este es mi programa”, remarcó.
El conductor subrayó que la ruptura fue en buenos términos y destacó el afecto que mantiene por la modelo. “El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también”. Tinelli se mostró agradecido por el periodo compartido y enfatizó la importancia de una despedida cordial. “Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”, sostuvo.
La declaración de Tinelli incluyó palabras de elogio para su ex pareja: “Es una mina divina. Me ha dado dos años hermosos de mi vida, me ha regalado dos años hermosos de su vida y yo creo que también a ella”. Asimismo, confirmó que la decisión es, por el momento, definitiva: “La vida dirá. Uno no sabe cómo puede terminar, pero hoy es definitivo. Ella es una muy buena novia, una muy buena mujer”.