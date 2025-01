Milett Figueroa habló de los rumores de crisis con Marcelo Tinelli

Además, Milett abordó cómo fue convocada para el programa y aclaró que su papel no es protagónico. Como jurado del Cantando 2024, reflexionó sobre su vida amorosa: “He estado muy bien soltera, trabajando mucho en distintas partes. No necesito estar con nadie para lograr nada en la vida. Cuando me enamoro, soy una gran compañera. Aunque no tenemos una relación convencional, eso no significa que no estemos enamorados”.