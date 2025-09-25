Carlos Alcaraz se dobló el tobillo en su debut en Tokio: ¿podrá seguir en el torneo?

Durante el ATP500 de Tokio, un incidente marcó el quinto juego. Durante la competencia, Carlos Alcaraz, ganador del US Open realizó un mal paso y se desplomó sobre la pista. Esto ocurrió mientras el murciano restaba la bola de Sebastián Báez que resultó en doblarse el tobillo izquierdo.
Tras un US Open casi impecable,Alcaraz se tomó unos días de descanso antes de unirse al Team Europa en la Laver Cup, disputada el fin de semana en San Francisco. Allí, el español participó en dos partidos de individuales y dos de dobles, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo frente al combinado del Resto del Mundo.
Sin pausas en su agenda, el joven tenista viajó directamente desde Estados Unidos hasta Japón para competir en el torneo de Tokio. En su debut, se enfrentó al argentino Báez. Con ello, Alcaraz continúa sumando experiencia y presencia en el circuito internacional.
¿Qué paso mientras jugaban ambos tenistas?
El fisioterapeuta atendió rápidamente a Carlos Alcaraz, vendándole el tobillo después de una torcedura, lo que le permitió seguir en juego frente al argentino Sebastián Báez. Pese al susto, el número uno del mundo no se dejó intimidar y mostró su fortaleza en la cancha. Con seis Grand Slams en su palmarés, encara la parte final de la temporada con importantes compromisos por delante.
Entre sus próximos objetivos se encuentran el ATP 500 de Tokio y los Masters 1000 de Shanghái y París-Bercy. Además, tiene en la mira las Nitto ATP Finals y las finales de la Copa Davis, torneos que definirán su cierre de año. El murciano se prepara con intensidad, consciente de la exigencia de cada competición.
La competencia después del inconveniente
El partido ante Báez comenzó muy parejo, hasta que Alcaraz sufrió la torcedura de tobillo que lo obligó a detener el juego y ser asistido en el suelo. Afortunadamente, no fue nada grave y pudo reincorporarse para continuar sin mayores complicaciones. Poco después, la lluvia interrumpió el juego cuando el marcador estaba 5-4 a favor del español, aunque tras la pausa logró cerrar el set por 6-4.
En el segundo parcial, Alcaraz no dejó espacio a dudas y desplegó todo su talento con un juego sólido. Se impuso con claridad por 6-2, asegurando su pase a la segunda ronda del torneo. Para Báez, el desafío era mayúsculo, ya que enfrentaba al mejor del mundo en una superficie que no le resulta favorable.