Carlos Alcaraz se dobló el tobillo en su debut en Tokio: ¿podrá seguir en el torneo?

La competencia después del inconveniente

El partido ante Báez comenzó muy parejo, hasta que Alcaraz sufrió la torcedura de tobillo que lo obligó a detener el juego y ser asistido en el suelo. Afortunadamente, no fue nada grave y pudo reincorporarse para continuar sin mayores complicaciones. Poco después, la lluvia interrumpió el juego cuando el marcador estaba 5-4 a favor del español, aunque tras la pausa logró cerrar el set por 6-4.