Con un triunfo clave, Lawn Tennis es el nuevo líder del Torneo Regional del NOA

La quinta jornada dejó a los "benjamines" en lo más alto, la victoria de Natación sobre Tucumán Rugby, el ajustado festejo de Tigres ante Cardenales y el buen triunfo de Universitario en Santiago.

PUNTAZO. Lawn Tennis venció a Huirapuca y quedó como único líder del Regional NOA. PUNTAZO. Lawn Tennis venció a Huirapuca y quedó como único líder del Regional NOA. Captura video
Hace 1 Hs

El Torneo Regional del NOA vivió una fecha 5 cargada de emociones y cambios en la tabla. Lawn Tennis dio el golpe más fuerte al vencer 17-14 a Huirapuca y, gracias a ese resultado, se trepó a lo más alto de las posiciones.

La derrota de Tucumán Rugby frente a Natación y Gimnasia (34-29) también fue clave en este movimiento, ya que los “blancos” aprovecharon para sumar y dejar a los “verdinegros” sin la punta.

En otros partidos, Jockey Club de Tucumán se llevó un triunfo ajustado 10-6 en su visita a Los Tarcos; Tigres RC protagonizó un verdadero partidazo y se impuso 64-63 sobre Cardenales en Salta; mientras que Universitario de Tucumán venció 27-13 a Old Lions en Santiago.

Tabla de posiciones

1. Tucumán Lawn Tennis - 18 pts.

2. Tucumán Rugby - 17 pts.

3. Natación y Gimnasia - 17 pts.

4. Huirapuca - 15 pts.

5. Los Tarcos - 12 pts.

6. Universitario (T) - 12 pts.

7. Tigres RC - 10 pts.

8. Jockey Club (T) - 7 pts.

9. Cardenales - 7 pts.

10. Old Lions - 4 pts.

Lo que viene - Fecha 6

- Tigres RC vs Universitario de Tucumán

- Jockey Club de Tucumán vs Old Lions

- Tucumán Lawn Tennis vs Los Tarcos

- Tucumán Rugby vs Huirapuca

- Cardenales vs Natación y Gimnasia

