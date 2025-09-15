Con un triunfo clave, Lawn Tennis es el nuevo líder del Torneo Regional del NOA

El Torneo Regional del NOA vivió una fecha 5 cargada de emociones y cambios en la tabla. Lawn Tennis dio el golpe más fuerte al vencer 17-14 a Huirapuca y, gracias a ese resultado, se trepó a lo más alto de las posiciones.
La derrota de Tucumán Rugby frente a Natación y Gimnasia (34-29) también fue clave en este movimiento, ya que los “blancos” aprovecharon para sumar y dejar a los “verdinegros” sin la punta.
En otros partidos, Jockey Club de Tucumán se llevó un triunfo ajustado 10-6 en su visita a Los Tarcos; Tigres RC protagonizó un verdadero partidazo y se impuso 64-63 sobre Cardenales en Salta; mientras que Universitario de Tucumán venció 27-13 a Old Lions en Santiago.
Tabla de posiciones
1. Tucumán Lawn Tennis - 18 pts.
2. Tucumán Rugby - 17 pts.
3. Natación y Gimnasia - 17 pts.
4. Huirapuca - 15 pts.
5. Los Tarcos - 12 pts.
6. Universitario (T) - 12 pts.
7. Tigres RC - 10 pts.
8. Jockey Club (T) - 7 pts.
9. Cardenales - 7 pts.
10. Old Lions - 4 pts.
Lo que viene - Fecha 6
- Tigres RC vs Universitario de Tucumán
- Jockey Club de Tucumán vs Old Lions
- Tucumán Lawn Tennis vs Los Tarcos
- Tucumán Rugby vs Huirapuca
- Cardenales vs Natación y Gimnasia