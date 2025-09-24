Con Subiabre a bordo y refuerzos del exterior, la Selección Sub-20 viajó a Chile para el Mundial

La Selección Argentina Sub 20 viajó a Chile para disputar el Mundial de la categoría, que comenzará el domingo a las 20 con el debut frente a Cuba. Entre los convocados apareció Ian Subiabre, quien habría resuelto su situación contractual con River Plate y se sumó al grupo que dirige Diego Placente.
El plantel viajó con 16 de los 21 citados, entre ellos Maher Carrizo y Tobías Andrada, ambos de Vélez, que quedaron eliminados de la Copa Libertadores y pudieron sumarse a último momento. Otros cinco jugadores que militan en el exterior, como Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestiani (Benfica), se unirán directamente en Chile.
Antes de partir desde Ezeiza, el defensor Juan Manuel Villalba expresó la confianza del grupo. “Le damos mucha importancia al equipo, ya nos conocemos y los nuevos se integraron muy rápido. Tenemos muy buenos compañeros y jugadores, con mucha humildad. Estamos ilusionados, queremos llegar hasta la final y ganarla”, aseguró. También recordó la experiencia en el Mundial Sub 17 de Indonesia, donde el plantel quedó a un paso de la gloria: “Todos tenemos el mismo objetivo, ganar. Esta camiseta te lo exige”.
Por su parte, el mediocampista Milton Delgado, en diálogo con TyC Sports, transmitió la ansiedad que reina en el vestuario. “Estamos esperando esta competencia hace mucho, estoy con ansias de jugar; ojalá que ya sea el domingo”, señaló el futbolista de Boca.
Lo que viene en el torneo
La Albiceleste disputará toda la fase de grupos en Valparaíso. Tras el estreno ante Cuba, el miércoles se medirá con Australia y cerrará la primera etapa el sábado frente a Italia, siempre desde las 20. La ilusión está intacta y el plantel sabe que las exigencias son máximas.