Con Subiabre a bordo y refuerzos del exterior, la Selección Sub-20 viajó a Chile para el Mundial

Antes de partir desde Ezeiza, el defensor Juan Manuel Villalba expresó la confianza del grupo. “Le damos mucha importancia al equipo, ya nos conocemos y los nuevos se integraron muy rápido. Tenemos muy buenos compañeros y jugadores, con mucha humildad. Estamos ilusionados, queremos llegar hasta la final y ganarla”, aseguró. También recordó la experiencia en el Mundial Sub 17 de Indonesia, donde el plantel quedó a un paso de la gloria: “Todos tenemos el mismo objetivo, ganar. Esta camiseta te lo exige”.