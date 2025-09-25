Secciones
Cano reclamó intervención en la comuna de El Cercado tras el escándalo que involucra al comisionado y a su hermano

"El Estado no puede seguir siendo un aguantadero", dijo el legislador radical.

José Cano.
Hace 1 Hs

El legislador radical José Cano exigió la intervención de la comuna de El Cercado, luego del escándalo que derivó en el desplazamiento del comisionado comunal, quien fue apartado de su cargo tras confirmarse que conducía en estado de ebriedad un vehículo con el que atropelló y mató a una mujer.

“La comuna del Cercado se debe intervenir. Tanto el comisionado como su hermano, el subcomisionado, están involucrados en hechos gravísimos. El Estado no puede seguir siendo un aguantadero”, afirmó Cano.

El legislador cuestionó que el comisionado haya intentado ser encubierto por su hermano y advirtió que no alcanza con un simple corrimiento de cargos.

“No hay lugar para especulaciones. La responsabilidad del comisionado está comprobada y su hermano mintió para encubrirlo. Si solo hay corrimiento de cargos, la comuna quedará a cargo del mentiroso. Inadmisible”, sostuvo.

Por último, pidió que se establezcan controles más estrictos en las comunas rurales respecto de la idoneidad y responsabilidad de sus autoridades.

Temas José CanoHonorable Legislatura de Tucumán
