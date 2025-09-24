Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista
El gobernador Jaldo tomó la determinación a través de un DNU. Quedará en el cargo de manera interina Jorge Fabián Juárez, hermano del acusado.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Carlos Arturo Juárez junto a su abogado
Por
Martín Soto
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Osvaldo Jaldo
Mónica García de Targa
Jorge Cruz
DNU
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo
Más Noticias
Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo
Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad
Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más