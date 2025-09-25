Secciones
Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la llegada de precipitaciones y fuertes ráfagas en gran parte del país en varias provincias.

El comienzo de la primavera en Argentina se presenta con marcados contrastes climáticos. En el norte, el martes las temperaturas máximas superaron los 30°, mientras que en la Patagonia, algunas localidades registraron marcas por debajo de los 0°.Ahora, hay alerta por la llegada de una ciclogénesis al país. ¿A qué provincias afectará y cuándo?

Además, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy rigen alertas por  el jueves 25 como el viernes 26.vientos fuertes en 11e provincias: Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. La alerta amarilla prevé vientos del sector norte, en territorio bonaerense se esperan ráfagas entre 40 y 50 km/h tanto

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿qué provincia sentirá su impacto y desde cuándo?

Durante la noche del jueves, un nuevo sistema de mal tiempo avanzará por la cordillera de los Andes y generará la formación de dos centros de bajas presiones: uno en Santa Cruz y otro en Neuquén. El fenómeno principal asociado será la presencia de vientos intensos.

Este frente provocará lluvias y tormentas de distinta intensidad a lo largo de la noche, con mayor impacto en el noreste de La Pampa, el sur bonaerense y la región de Cuyo. Para esa jornada, se recomienda seguir de cerca las actualizaciones del SMN. Además, ya se anticipan alertas para el viernes en cuatro provincias: tres por vientos fuertes y otras tres por tormentas severas.

Los modelos meteorológicos coinciden en que, durante la mañana del sábado, un nuevo centro de bajas presiones se conformará sobre Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, desplazándose luego hacia el Río de la Plata y el sur de Uruguay entre la tarde y la noche.

Se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 70 mm en zonas con una situación hídrica muy delicada, como el noroeste de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba.

Para la mañana del domingo, el ciclón se ubicaría en la desembocadura del Río de la Plata, lo que generará una mejora en gran parte del centro y norte del país, persistiendo solo lluvias en Misiones, asociadas a la rama frontal del sistema.

En paralelo, otro sistema de mal tiempo ingresará a la Patagonia durante el fin de semana, con nevadas en la cordillera, particularmente al sur de Bariloche, que podrían extenderse hasta el lunes.

