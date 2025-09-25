Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Este frente provocará lluvias y tormentas de distinta intensidad a lo largo de la noche, con mayor impacto en el noreste de La Pampa, el sur bonaerense y la región de Cuyo. Para esa jornada, se recomienda seguir de cerca las actualizaciones del SMN. Además, ya se anticipan alertas para el viernes en cuatro provincias: tres por vientos fuertes y otras tres por tormentas severas.