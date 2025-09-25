Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

El comienzo de la primavera en Argentina se presenta con marcados contrastes climáticos. En el norte, el martes las temperaturas máximas superaron los 30°, mientras que en la Patagonia, algunas localidades registraron marcas por debajo de los 0°.Ahora, hay alerta por la llegada de una ciclogénesis al país. ¿A qué provincias afectará y cuándo?
Además, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy rigen alertas por el jueves 25 como el viernes 26.vientos fuertes en 11e provincias: Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. La alerta amarilla prevé vientos del sector norte, en territorio bonaerense se esperan ráfagas entre 40 y 50 km/h tanto
Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿qué provincia sentirá su impacto y desde cuándo?
Durante la noche del jueves, un nuevo sistema de mal tiempo avanzará por la cordillera de los Andes y generará la formación de dos centros de bajas presiones: uno en Santa Cruz y otro en Neuquén. El fenómeno principal asociado será la presencia de vientos intensos.
Este frente provocará lluvias y tormentas de distinta intensidad a lo largo de la noche, con mayor impacto en el noreste de La Pampa, el sur bonaerense y la región de Cuyo. Para esa jornada, se recomienda seguir de cerca las actualizaciones del SMN. Además, ya se anticipan alertas para el viernes en cuatro provincias: tres por vientos fuertes y otras tres por tormentas severas.
Los modelos meteorológicos coinciden en que, durante la mañana del sábado, un nuevo centro de bajas presiones se conformará sobre Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, desplazándose luego hacia el Río de la Plata y el sur de Uruguay entre la tarde y la noche.
Se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 70 mm en zonas con una situación hídrica muy delicada, como el noroeste de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba.
Para la mañana del domingo, el ciclón se ubicaría en la desembocadura del Río de la Plata, lo que generará una mejora en gran parte del centro y norte del país, persistiendo solo lluvias en Misiones, asociadas a la rama frontal del sistema.
En paralelo, otro sistema de mal tiempo ingresará a la Patagonia durante el fin de semana, con nevadas en la cordillera, particularmente al sur de Bariloche, que podrían extenderse hasta el lunes.