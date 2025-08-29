Tormenta de Santa Rosa: pese a la época seca, ¿llegará la esperada lluvia a Tucumán?

Cada año, hacia fines de agosto, surge la expectativa por la tradicional Tormenta de Santa Rosa. Y la pregunta de los tucumanos es: ¿qué pasará este 2025 en la provincia? El observador meteorológico, Cristofer Brito, explicó a LA GACETA que, aunque la probabilidad existe, no está garantizada.
“¿Va a llover o no va a llover? Puede llover. No está asegurado, pero está la chance de que mañana por la noche tengamos algunas precipitaciones en algún punto de la provincia de Tucumán”, señaló en LG Play.
Sin embargo, aclaró que no se puede precisar aún en qué lugares podrían darse esas precipitaciones. “No sabemos exactamente dónde, pero existe la posibilidad de que caigan algunas gotas durante la noche del sábado o la madrugada del domingo”, agregó.
Tradición y realidad climática en el norte
La Tormenta de Santa Rosa tiene su origen en una tradición que se remonta al siglo XVII en Perú, cuando una fuerte tormenta frustró la invasión de piratas holandeses tras las oraciones de Santa Rosa de Lima. Desde entonces, se asocia este fenómeno a fines de agosto en gran parte del continente.
Pero, según Brito, la situación en Tucumán y el norte argentino es distinta. “En esta época solemos atravesar tiempos muy secos. Nos falta el ingrediente principal que es la humedad para generar tormentas. Hace muchos años que en Tucumán no tenemos Tormenta de Santa Rosa, aunque sí suele darse en el este del país, más cercano al océano”, explicó.
Pronóstico para otras regiones del país
Mientras que Tucumán quedará en gran medida al margen, la situación será diferente en el centro y Cuyo. “Se espera la formación de un ciclón extratropical -un fenómeno conocido como ciclogénesis- entre la noche del sábado y la mañana del lunes. Esto traerá lluvias muy fuertes en la zona central del país, y también en Cuyo, La Rioja, sur de Catamarca y sectores de Santiago del Estero”, detalló Brito.
En cuanto a Tucumán, aunque las probabilidades de lluvias no son altas, el meteorólogo destacó que cualquier precipitación será bienvenida, sobre todo en medio de la temporada seca y frente a los problemas derivados de los incendios y el humo en la región.