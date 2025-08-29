Tormenta de Santa Rosa: pese a la época seca, ¿llegará la esperada lluvia a Tucumán?

Mientras que Tucumán quedará en gran medida al margen, la situación será diferente en el centro y Cuyo. “Se espera la formación de un ciclón extratropical -un fenómeno conocido como ciclogénesis- entre la noche del sábado y la mañana del lunes. Esto traerá lluvias muy fuertes en la zona central del país, y también en Cuyo, La Rioja, sur de Catamarca y sectores de Santiago del Estero”, detalló Brito.