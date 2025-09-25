Hubo un nuevo incendio de cañaverales en Los Aguirre

En el lugar intervinieron peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal, quienes realizaron las tareas de relevamiento de datos, toma de muestras y registros fotográficos. Las actuaciones serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, con el objetivo de establecer responsabilidades.