Hubo un nuevo incendio de cañaverales en Los Aguirre

Ocurrió en la zona donde en junio hubo un choque mútiple.

Hace 3 Hs

Un foco de incendio se registró este miércoles, generando riesgo por la propagación de humo sobre la ruta nacional 38. El fuego, proveniente de un sector de malezas con densidad de árboles, motivó la intervención de los peritos ambientales del MPF y Defensa Civil.

El siniestro se reportó pasadas las 16 y generó preocupación entre los automovilistas que transitaban la zona debido a la gran cantidad de humo que reducía la visibilidad.

En el lugar intervinieron peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal, quienes realizaron las tareas de relevamiento de datos, toma de muestras y registros fotográficos. Las actuaciones serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, con el objetivo de establecer responsabilidades.

Trabajan dotaciones de bomberos para contener el incendio, debido a que es una zona de mucha vegetación y densidad de árboles.

En la misma zona, el 27 de junio se registró un accidente múltiple, en dirección sur hacia Famaillá. Según informaron fuentes oficiales, el siniestro involucró a al menos diez vehículos y dejó un saldo de 13 personas heridas, entre ellas un niño con fractura expuesta.

Por otra parte, un incendio de importantes dimensiones se registró el martes en una parcela ubicada al costado de la ruta provincial 312, a la altura del kilómetro 10, en inmediaciones del barrio Las Piedritas, de Alderetes.

El fuego, provocado por la quema de rastrojos de caña y caña en pie, se extendió en tres focos distintos que alcanzaron aproximadamente 10 hectáreas. Las llamas también tomaron pastizales y arbustos, lo que generó riesgo para las viviendas cercanas.

