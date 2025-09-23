Otro incendio de pastizales generó alarma en Alderetes

Un incendio de grandes dimensiones se desató este martes en una parcela ubicada al costado de la ruta provincial 312, a la altura del kilómetro 10, en inmediaciones del barrio Las Piedritas, en Alderetes.
El fuego, originado por la quema de rastrojos de caña y caña en pie, avanzó rápidamente en tres focos distintos que afectaron alrededor de 10 hectáreas. Las llamas también alcanzaron pastizales y arbustos, generando preocupación entre los vecinos de la zona debido al riesgo para las viviendas cercanas.
Bomberos y peritos en el lugar
En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, que contaron con la colaboración de un finquero de la zona, para sofocar el incendio y evitar que se propagara hacia sectores habitados.
Peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF), intervinieron en el siniestro para realizar las actuaciones correspondientes y recolectar datos. Según explicaron los especialistas, la ausencia de cortafuegos y de medidas de prevención en los campos facilita que este tipo de incendios se descontrole en poco tiempo.
Investigación y advertencia del MPF
Las actuaciones serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, quien deberá avanzar en la investigación y determinar posibles responsabilidades penales.
Desde el MPF recordaron que la quema de cañaverales y pastizales constituye un delito penal, ya que afecta al medio ambiente, a la salud pública y a la seguridad de la población.