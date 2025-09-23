Otro incendio de pastizales generó alarma en Alderetes

Peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF), intervinieron en el siniestro para realizar las actuaciones correspondientes y recolectar datos. Según explicaron los especialistas, la ausencia de cortafuegos y de medidas de prevención en los campos facilita que este tipo de incendios se descontrole en poco tiempo.