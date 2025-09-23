Secciones
Seguridad

Otro incendio de pastizales generó alarma en Alderetes

Las llamas se extendieron por unas 10 hectáreas y pusieron en riesgo a viviendas cercanas.

Otro incendio de pastizales generó alarma en Alderetes
Hace 1 Hs

Un incendio de grandes dimensiones se desató este martes en una parcela ubicada al costado de la ruta provincial 312, a la altura del kilómetro 10, en inmediaciones del barrio Las Piedritas, en Alderetes.

El fuego, originado por la quema de rastrojos de caña y caña en pie, avanzó rápidamente en tres focos distintos que afectaron alrededor de 10 hectáreas. Las llamas también alcanzaron pastizales y arbustos, generando preocupación entre los vecinos de la zona debido al riesgo para las viviendas cercanas.

Bomberos y peritos en el lugar

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, que contaron con la colaboración de un finquero de la zona, para sofocar el incendio y evitar que se propagara hacia sectores habitados.

Peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF), intervinieron en el siniestro para realizar las actuaciones correspondientes y recolectar datos. Según explicaron los especialistas, la ausencia de cortafuegos y de medidas de prevención en los campos facilita que este tipo de incendios se descontrole en poco tiempo.

Investigación y advertencia del MPF

Las actuaciones serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, quien deberá avanzar en la investigación y determinar posibles responsabilidades penales.

Desde el MPF recordaron que la quema de cañaverales y pastizales constituye un delito penal, ya que afecta al medio ambiente, a la salud pública y a la seguridad de la población.

Temas Alderetes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quema de pastizales: el fuego se acercó a una planta de la SAT en Los Vázquez y hubo riesgo de explosión

Quema de pastizales: el fuego se acercó a una planta de la SAT en Los Vázquez y hubo riesgo de explosión

Incendio en un depósito de aceite: el propietario sufrió quemaduras en el 40% del cuerpo

Incendio en un depósito de aceite: el propietario sufrió quemaduras en el 40% del cuerpo

Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Suenan las alarmas por los barrabravas
3

Suenan las alarmas por los barrabravas

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia
4

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
5

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación
6

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Más Noticias
Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Trigemelas en Salta: un nacimiento extraordinario que ocurre una vez en un millón

Trigemelas en Salta: un nacimiento extraordinario que ocurre una vez en un millón

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

El crimen de Federico Toledo: la Justicia dictó la preventiva a Budini para garantizar la declaración de testigos

El crimen de Federico Toledo: la Justicia dictó la preventiva a Budini para garantizar la declaración de testigos

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios