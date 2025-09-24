Jaldo encabezó los actos y la procesión en honor a la Virgen de La Merced

En sus palabras, el gobernador Jaldo expresó: “Los tucumanos nos sentimos orgullosos hoy de acompañar a la Virgen, de conmemorar un aniversario más de la batalla y de caminar junto a todos los peregrinos que han llegado incluso desde otras provincias. La verdad es que esto me llena de alegría y de emoción. Le pedimos a nuestra patrona, la Virgen de La Merced, que siga derramando bendiciones sobre este pueblo tucumano que tanto lo necesita. Es tiempo de estar más unidos que nunca, por aquellos que sufren y por quienes carecen de lo indispensable para vivir dignamente. Como gobernador y como tucumano, solo tengo palabras de agradecimiento para la Iglesia, para el arzobispo Carlitos y para todos los que pusieron su granito de arena en este hermoso festejo en honor a nuestra madre y a esta Batalla de Tucumán, que marcó un antes y un después en la historia de la Argentina”.