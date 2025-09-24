Morgan Stanley calificó de "fuerte señal" la ayuda de EEUU a Argentina, pero 2027 sigue siendo un factor de riesgo

Respecto de las posibles formas de apoyo por parte de Estados Unidos, el banco ve más viable un préstamo de largo plazo que la compra directa de activos argentinos. Entre las opciones consideradas, se mencionan la creación de un vehículo de inversión vinculado a un eventual fondo soberano regional o la emisión de un bono específico. En cambio, una compra o garantía de los bonos actuales aparece como una alternativa más compleja, dado que sus vencimientos están distribuidos en varias amortizaciones y no concentrados en un solo pago en 2026.