Morgan Stanley calificó de "fuerte señal" la ayuda de EEUU a Argentina, pero 2027 sigue siendo un factor de riesgo

El reciente anuncio del auxilio por parte de Estados Unidos (EEUU) hacia la Argentina generó una inmediata mejora en la percepción de riesgo sobre la economía local, según un informe del banco de inversión, Morgan Stanley. La posibilidad de que el Tesoro estadounidense conceda un préstamo, estimado en hasta U$S10.000 millones, contribuyó a disminuir las preocupaciones por una eventual falta de liquidez y por el cumplimiento de pagos en moneda extranjera en 2026, en un contexto marcado por alta volatilidad y crecientes necesidades de financiamiento.
Según la entidad financiera, este respaldo representa una señal clara de confianza internacional en el país. En su análisis, considera que una línea de crédito vinculada a futuras inversiones estadounidenses es más factible que otras alternativas, como la compra de pesos argentinos o la apertura de líneas swap. Morgan Stanley considera que un anuncio creíble en ese sentido mejoraría notablemente la liquidez de cara a 2026, lo que se posiciona como el principal motor para los mercados.
Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos y los seguros contra default (CDS) mostraron una reacción positiva. Sin embargo, el informe advierte que aún hay espacio para un ajuste adicional en los vencimientos de corto y mediano plazo, si el apoyo estadounidense se concreta. Mientras los CDS a seis meses y un año ya reflejan una menor prima de riesgo, los tramos de dos y tres años muestran una curva más empinada, reflejando la incertidumbre asociada al rumbo económico que surja luego de las elecciones presidenciales de 2027.
El reporte detalla que el gobierno argentino enfrenta vencimientos en moneda extranjera por alrededor de U$S12.000 millones en 2026, mientras que las reservas del Tesoro en el Banco Central rondan apenas los U$S640 millones. En ese escenario, un préstamo externo por U$S10.000 millones podría cubrir buena parte de las obligaciones de ese año y contribuir a estabilizar las reservas, aunque no resolvería por completo las necesidades financieras de los años posteriores, consignó el diario "Ámbito".
Morgan Stanley también subraya que, a partir de 2026, el flujo neto de fondos del FMI será negativo. Los desembolsos previstos caerán de U$S14.000 millones en 2025 a U$S1.900 millones en 2026, mientras que ese mismo año el país deberá realizar pagos netos por U$S2.600 millones. En contraste, organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID mantendrían un flujo positivo, con desembolsos brutos cercanos a U$S5.000 millones anuales a partir de 2026.
El informe recuerda que la mayor parte de la deuda argentina en moneda extranjera está regida por legislación internacional, producto de la reestructuración de 2020, con aproximadamente el 68% en manos de inversores externos. Aunque la participación de acreedores locales ha crecido recientemente, la exposición a mercados internacionales sigue siendo elevada.
La curva de riesgo se empinó particularmente entre los vencimientos de 2026 y 2027, ya que las garantías oficiales se concentran en el primer año. En cambio, la sostenibilidad fiscal y la continuidad de las reformas tras las elecciones de 2027 permanecen inciertas. Según Morgan Stanley, la probabilidad de default en 2026 se redujo significativamente, aunque el riesgo para los años siguientes se mantiene alto.
Respecto de las posibles formas de apoyo por parte de Estados Unidos, el banco ve más viable un préstamo de largo plazo que la compra directa de activos argentinos. Entre las opciones consideradas, se mencionan la creación de un vehículo de inversión vinculado a un eventual fondo soberano regional o la emisión de un bono específico. En cambio, una compra o garantía de los bonos actuales aparece como una alternativa más compleja, dado que sus vencimientos están distribuidos en varias amortizaciones y no concentrados en un solo pago en 2026.