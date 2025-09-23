Eliminación temporal de las retenciones: "No lo hicieron por amor, sino por necesidad"

Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), habló este martes sobre el reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación temporaria de retenciones para el agro, medida que estará vigente hasta el 31 de octubre. Si bien valoró el impacto inmediato en los precios y reconoció que el campo “abraza” cualquier baja de impuestos, fue claro al señalar que la decisión no responde a una mejora estructural para el sector, sino a una necesidad urgente del Ejecutivo.