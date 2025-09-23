Secciones
EconomíaNoticias económicas

Eliminación temporal de las retenciones: "No lo hicieron por amor, sino por necesidad"

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina señaló que la medida "fue diseñada así para generar un impacto inmediato en los mercados".

Javier Milei, en la Sociedad Rural Argentina. Javier Milei, en la Sociedad Rural Argentina.
Hace 1 Hs

Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), habló este martes sobre el reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación temporaria de retenciones para el agro, medida que estará vigente hasta el 31 de octubre. Si bien valoró el impacto inmediato en los precios y reconoció que el campo “abraza” cualquier baja de impuestos, fue claro al señalar que la decisión no responde a una mejora estructural para el sector, sino a una necesidad urgente del Ejecutivo.

“Sabemos que no lo hicieron por nosotros, lo hicieron por ellos. No lo hicieron por amor, sino por necesidad”, expresó en una entrevista con radio Rivadavia de Buenos Aires.

Pereda explicó que la medida fue sorpresiva y no fue consultada con el sector: “Nos enteramos cuando se anunció. Fue diseñada así para generar un impacto inmediato en los mercados”. Aseguró que el objetivo del gobierno libertario fue provocar un shock en las liquidaciones para ingresar dólares con rapidez. “Es una medida de emergencia. El campo, por supuesto, lo recibe bien, pero lamentamos que sea algo temporal”.

El efecto inmediato en los precios fue contundente: “Tuvimos un salto del 25% en la soja desde el viernes hasta el lunes. Pasó de alrededor de U$S 300 a más de U$S360”, destacó Pereda. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias negativas a futuro: “Esto genera una gran oferta en muy poco tiempo y eso va a tener un impacto. Además, los beneficios no siempre llegan al productor, muchas veces quedan del lado del exportador”.

Pereda fue crítico con la naturaleza transitoria de la medida: “Te dan una zanahoria y después te la quitan. Y eso deja un sabor amargo”. Aseguró que este tipo de decisiones, si no se sostienen en el tiempo, pueden generar efectos contraproducentes: “La especulación sobre cuándo liquidar va a estar más presente que nunca. Si después del 31 de octubre se termina, el productor que vendió ahora se va a sentir castigado”.

Temas Buenos AiresSociedad Rural ArgentinaGobierno nacionalArgentinaRetenciones
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vinos: se retrae el mercado interno y disminuyen las exportaciones

Vinos: se retrae el mercado interno y disminuyen las exportaciones

Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

El PBI cayó en el segundo trimestre por primera vez en un año: el consumo se contrajo 1,1%

El PBI cayó en el segundo trimestre por primera vez en un año: el consumo se contrajo 1,1%

Un banco internacional advierte sobre la necesidad de modificar el esquema cambiario argentino

Un banco internacional advierte sobre la necesidad de modificar el esquema cambiario argentino

Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

Argentina alcanzó un riesgo país de 1.400 puntos básicos: ¿qué implica eso?

Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
3

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Suenan las alarmas por los barrabravas
4

Suenan las alarmas por los barrabravas

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico
5

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
El impacto de la eliminación de las retenciones será bajo en el campo tucumano

El impacto de la eliminación de las retenciones será bajo en el campo tucumano

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

El Presupuesto nacional 2026 no proyecta refuerzos para jubilados

El Presupuesto nacional 2026 no proyecta refuerzos para jubilados

Juan Carlos Mirande fue reelecto como presidente del CART

Juan Carlos Mirande fue reelecto como presidente del CART

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios