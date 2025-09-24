Belén, de Dolores Fonzi, es la representante argentina para los premios Oscar y Goya

La película Belén, segundo largometraje dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi, fue elegida como la representante argentina para competir en la categoría de mejor película internacional en los premios Oscar 2026 y en la de mejor film iberoamericano en los premios Goya.
El anuncio oficial
La noticia fue confirmada este miércoles por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en la Casa de la Cultura. La actriz Graciela Borges, junto a Hernán Findling, presidente de la institución, revelaron que Belén será la apuesta local para los galardones internacionales.
Se trata de la primera vez que la Academia argentina implementa un sistema de doble votación entre sus más de 500 miembros, con el objetivo de ampliar el consenso sobre la película seleccionada. En la instancia final competían cuatro títulos:
Homo Argentum, de Mariano Cohn y Gastón Duprat
Belén, de Dolores Fonzi
La mujer de la fila, de Benjamín Ávila
Algo nuevo, algo viejo, algo prestado, de Hernán Rosselli
De San Sebastián a Hollywood
La película, inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa, tuvo su premiere internacional en el Festival de San Sebastián y se estrenó la semana pasada en los cines argentinos.
A partir de ahora, Belén competirá por un lugar entre los 15 films preseleccionados por la Academia de Hollywood para la categoría de mejor película internacional. El 16 de diciembre de 2025 se conocerá esa lista y, en caso de avanzar, el 22 de enero de 2026 se anunciarán las cinco nominadas definitivas.
La ceremonia de los Oscar 2026 se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
En cuanto a los Goya, la gala está prevista para el 28 de febrero de 2026 en Barcelona, aunque aún no se confirmaron los plazos de preselección.
Antecedentes argentinos
El último film nacional en conseguir una nominación al Oscar fue Argentina, 1985, de Santiago Mitre, en 2022, que también se alzó con el premio Goya a mejor película iberoamericana.
Competencia internacional
Belén enfrentará una competencia exigente:
Sentimental Value (Noruega), de Joaquim Trier, premio del jurado en Cannes.
The Secret Agent (Brasil), de Kleber Mendonça Filho, premiada en Cannes.
Sound of Falling (Alemania) y Sirat (España), también reconocidas en el festival francés.
Además, figuran entre las favoritas: Left Handed Girl (Taiwán), No Other Choice (Corea del Sur), lo nuevo de Park Chan-wook, Young Mothers (Bélgica), It Was Just an Accident (Francia), Franz (Polonia), Palestine 36 (Palestina), The Voice of Hind Rajab (Túnez) y 2000 Meters to Andriivka (Ucrania).