Cine nacional: “Belén vio la película y estaba muy contenta”

Mirada institucional: la preocupación del director del festival

José Luis Rebordinos se despide en esta edición como director del festival de San Sebastián. En diálogo con la página GPS Audiovisual, reivindicó que la presencia de filmes argentinos en competencia es una “decisión 100% artística, no hemos elegido ninguna que no pensamos que tiene que estar ahí; ‘Belén’. de Dolores Fonzi, es un paso gigante desde su primera película, es grande, clásica, de combate, de Amazon; la de Milagros Mumenthaler, ‘Las corrientes’, es más pequeña e introspectiva, una coproducción con Suiza; y la de Daniel Hendler, ‘27 noches’ es una película Netflix”. Pero inmediatamente relativizó ese panorama: “dos son de plataformas y una es con capitales suizos. Que nadie se llame a engaño: no es que haya un gran momento del cine argentino, a nivel de producción lo está pasando muy mal. De hecho, se ha producido algo que yo no había vivido en 15 años y es que no hemos encontrado una película argentina para el Work in Progress”.



