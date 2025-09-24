Confirman que los tres cuerpos hallados son de las chicas desaparecidas en La Matanza

La investigación por la desaparición de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes vistas por última vez el viernes pasado en La matanza, tomó un giro trágico tras el hallazgo de restos humanos en una vivienda allanada en Villa Vatteone, Florencio Varela.
El operativo, realizado por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, se produjo tras rastrear la señal de un teléfono móvil de una de las víctimas hasta una antena en la zona, a más de 30 kilómetros del lugar donde fueron vistas por última vez.
Según fuentes policiales, la vivienda era ocupada por dos personas que se encontraban limpiando el lugar con lavandina, lo que sugiere un intento de encubrimiento. En el sitio, los agentes encontraron rastros de sangre.
Se confirmó que los cuerpos corresponden a las jóvenes desaparecidas. El hallazgo generó conmoción y un cambio en la línea de investigación.
Hay cuatro detenidos
Las autoridades detuvieron a cuatro personas en relación con el caso, que incluyen a una pareja de nacionalidad peruana que fue aprehendida en un hotel de la zona. Se presume que esta pareja sería la propietaria de la vivienda allanada, mientras que los otros dos detenidos se habrían encargado de la limpieza del lugar.
La principal hipótesis que maneja la policía es que las jóvenes fueron asesinadas en la vivienda en el marco de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también se registraron las señales de los teléfonos de las víctimas. Brenda y Morena tenían 20 años, mientras que Lara tenía 15.
El fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la investigación, se encuentra recolectando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos. Mientras tanto, familiares de las jóvenes desaparecidas expresaron su dolor e incertidumbre ante la noticia.
Antonio, abuelo de Morena Verdi, declaró ante los periodistas. "Me enteré por mi yerno, que lo vio en la televisión. Yo me quedo acá, tampoco quiero recibir una muy mala noticia. Eran las 4 de la mañana y estaba arrodillado en la cama. Lo único que pedía era que aparezcan las nenas".
Un vecino de la casa allanada manifestó su consternación por lo sucedido. "Es una casa grande y tiene patio, no es un aguantadero. Más que nada vengo a dar la cara porque este es un lugar tranquilo. Estamos todos consternados", dijo.
Cabe recordar que el martes pasado, familiares y amigos de las jóvenes se manifestaron en la rotonda de La Tablada para exigir su aparición con vida.