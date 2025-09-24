Confirman que los tres cuerpos hallados son de las chicas desaparecidas en La Matanza

La principal hipótesis que maneja la policía es que las jóvenes fueron asesinadas en la vivienda en el marco de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también se registraron las señales de los teléfonos de las víctimas. Brenda y Morena tenían 20 años, mientras que Lara tenía 15.