¿Protegidos por la AFA?: las acusaciones que persiguen a Ángel Di María y Leandro Paredes en el fútbol argentino

El desembarco de Ángel Di María en Rosario Central y de Leandro Paredes en Boca revolucionó a la Liga Profesional. Para muchos hinchas, contar con campeones del mundo en sus clubes es un privilegio. Sin embargo, su cercanía con Claudio “Chiqui” Tapia y la influencia de la AFA en el desarrollo de los torneos dispararon sospechas de favoritismo que sus propios rivales se encargaron de alimentar.
“Fideo” no tardó en ser protagonista dentro y fuera de la cancha. Tras los penales polémicos a favor de Central contra Godoy Cruz y Lanús, varios opositores apuntaron contra la supuesta “mano” del arbitraje. “Al final te termina dando un empate porque se meten atrás, después dicen que nos ayudan”, lanzó el rosarino tras el 1-1 frente a Talleres.
Desde el equipo cordobés, Juan Camilo Portilla recogió el guante. “Fue claro que el árbitro nos perjudicó. Sabemos la calidad de Di María, pero quizá los árbitros quieren protegerlo un poco más. En algunas jugadas no es necesario que piten cuando no es falta”, señaló con dureza.
Algo similar ocurrió con el volante de Boca. En el empate 2-2 contra Central Córdoba, el arquero Alan Aguerre denunció una actitud permisiva de los jueces hacia el ex Roma y PSG. “Tiene algún cuidado especial, no te lo voy a negar. Lo amonestaron mucho después de lo que lo tenían que haber amonestado. Las faltas chiquitas se las cobran todas, es un derecho que se ganó y se ve en la cancha”, advirtió el guardameta, que tuvo un fuerte cruce con el mediocampista.
¿Protección o percepción?
Lo cierto es que tanto Di María como Paredes no están exentos de sanciones. Según Sofascore, el rosarino promedia 3.6 faltas recibidas por partido, contra 2.6 de Paredes. Curiosamente, “Fideo” también registra más infracciones cometidas (1.1 contra 0.8 del volante xeneize). En cuanto a tarjetas, el hombre de Central ya acumula cuatro amarillas, mientras que el de Boca recibió dos.
Los números muestran que ambos generan tanto faltas como sanciones, aunque la percepción en la cancha alimenta la idea de “cuidado especial”. Como reconoció Di María: “Yo creo que los dos penales que tuvimos fueron claros. No le doy importancia a eso, cada uno puede opinar lo que quiera”.
Más allá de la polémica, el regreso de Paredes y Di María le dio brillo a la Liga Profesional. Que los árbitros los “protejan” o no seguirá siendo un tema de debate. Lo cierto es que, con su jerarquía y peso específico, cada jugada de los campeones del mundo bajo la lupa se convierte en un capítulo más de la novela del fútbol argentino.