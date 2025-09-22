Ángel Di María, furioso tras el empate de Rosario Central contra Talleres: “Nos hacen un gol de m...”

La noche tuvo de todo: goles anulados, intervención del VAR y un clima cargado en las tribunas. Talleres jugó más de 20 minutos con un hombre menos y, aun así, rescató un punto que lo ayuda en la pelea por no caer al descenso. Central, en cambio, volvió a dejar escapar la victoria en su casa y acumula cinco empates en los últimos seis encuentros en Arroyito.