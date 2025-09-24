"Swiped": llega la película sobre la mujer que se fue de Tinder para fundar Bumble

Lily James interpreta a Wolfe Herd en su camino para convertirse en una de las figuras más influyentes del dating tech. El avance de la película muestra su habilidad para expandir la base de usuarios de Tinder hasta superar el millón en los primeros años de la aplicación. También la presenta lanzando promesas audaces sobre el futuro de la industria, como cuando afirma: “Solo denme 600 dólares y un boleto de avión, y volveré con la próxima compañía Fortune 500”. El amplio reparto de "Swiped" suma nombres como Dan Stevens, Myha’la y Jackson White, quienes dan cuerpo a los rivales, socios y aliados en esta historia corporativa.