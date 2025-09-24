"Swiped": llega la película sobre la mujer que se fue de Tinder para fundar Bumble

“Swiped”, conocida internacionalmente como “Match: La reina de las apps de citas”, aterriza en las plataformas de streaming como un biopic que busca narrar la explosión de las aplicaciones de citas modernas. El filme, que se perfila como uno de los estrenos más comentados del año, pone en pantalla la figura de Whitney Wolfe Herd, una visionaria emprendedora que dejó una marca indeleble en el mundo de la tecnología. Esta nueva producción, que funciona como un relato popularizado, combina los temas de innovación, conflicto empresarial y empoderamiento femenino, inspirada en una historia real potente y compleja.
La película, protagonizada por la actriz Lily James, sigue el ascenso de Wolfe Herd, quien pasó de ser cofundadora de Tinder a creadora de la exitosa aplicación Bumble. La cinta aborda el recorrido de la empresaria mientras rompía barreras en una industria tecnológica dominada en gran parte por hombres. Dirigida por Rachel Lee Goldenberg, la producción adopta un tono de drama biográfico, incorporando momentos de tensión empresarial y escenas íntimas que exploran el precio personal del éxito.
La trayectoria de una emprendedora disruptiva
Whitney Wolfe llegó muy joven al ecosistema startup y participó activamente en la creación temprana de Tinder. Sin embargo, tensiones internas y denuncias de acoso marcaron su salida de la compañía. El filme dramatiza esta lucha pública y legal, incluyendo una demanda por acoso que finalmente se resolvió fuera de los tribunales. La protagonista, interpretada por Lily James, expresa la intensidad del conflicto en el tráiler cuando dice con indignación: “Construí Tinder con ellos, y pueden simplemente borrarme”.
Lily James interpreta a Wolfe Herd en su camino para convertirse en una de las figuras más influyentes del dating tech. El avance de la película muestra su habilidad para expandir la base de usuarios de Tinder hasta superar el millón en los primeros años de la aplicación. También la presenta lanzando promesas audaces sobre el futuro de la industria, como cuando afirma: “Solo denme 600 dólares y un boleto de avión, y volveré con la próxima compañía Fortune 500”. El amplio reparto de "Swiped" suma nombres como Dan Stevens, Myha’la y Jackson White, quienes dan cuerpo a los rivales, socios y aliados en esta historia corporativa.
La fundación de bumble: una respuesta con empoderamiento
Tras su salida de Tinder, Wolfe Herd fundó Bumble en 2014, concibiendo la aplicación como una alternativa centrada en el empoderamiento femenino. Este giro decisivo se convierte en el clímax narrativo de la cinta, que aborda las deficiencias y conflictos que la empresaria vivió previamente. La película expone el lado oscuro de la plataforma inicial, como el aumento del contenido no solicitado y la falta de acción de sus colegas—descritos como “tech bros”—frente a los problemas de moderación.
Bumble se convierte en la bandera de una nueva forma de entender las relaciones digitales, una plataforma que otorga a las mujeres el control del primer contacto. El filme “Swiped” tuvo su debut mundial el 9 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). La película llega a las plataformas de streaming poco después, con su ventana de estreno en Estados Unidos vía Hulu el 19 de septiembre. En otras regiones, se anuncia la distribución del filme a través de Disney+.