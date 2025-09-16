"Homo Argentum" y "Belén": salieron las cuatro películas argentinas precandidatas a los Óscar y Goya

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas modificó el proceso de selección de las películas que representarán a Argentina en los Premios Óscar y Goya. Este año se preseleccionaron cuatro títulos para cada categoría, en un nuevo formato que busca ampliar las opciones. El anuncio final de las películas elegidas se realizará el 24 de septiembre.
Para revelar los resultados, la actriz Graciela Borges será la encargada de abrir el sobre con los nombres de los filmes. Ella dará a conocer cuál será la película argentina que competirá por un lugar en los premios de la Academia de Hollywood y cuál viajará para representar al país en la gala del cine español.
Las películas preseleccionadas para los Óscar y premios Goya:
Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado
Esta película es una de las candidatas a los premios Óscar. Por ser una producción independiente, tendrá exhibiciones especiales en distintos espacios culturales, como el MALBA.
La Mujer de la Fila
Este filme fue preseleccionado para los Premios Óscar y Goya. Podrás verlo próximamente en la plataforma de streaming Netflix.
Belén
Una de las candidatas tanto para los Óscar como para los Goya. Su estreno en streaming será en Prime Video, donde se podrá ver próximamente.
Homo Argentum
Esta película está en la lista de preseleccionadas para los Premios Óscar y Goya. Se confirmó que próximamente estará disponible en la plataforma Disney+.
Gatillero
Este film es uno de los cuatro preseleccionados para representar a Argentina en los Premios Goya. Por el momento, su distribución en streaming no se informó, pero sigue disponible en algunas salas de cine.
Cuando serán la ceremonia de los Oscar
La fecha de los Premios Óscar 2026 ya fue confirmada. A través de sus redes sociales, la Academia de Hollywood anunció que la 98ª entrega de los premios se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles. Se eligió un día en el mes de marzo para evitar la superposición de fechas con eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno o el Super Bowl.
La Academia también informó que los nominados se conocerán el jueves 22 de enero de 2026, lo que marcará el inicio de la cuenta regresiva para la gran noche de Hollywood. El comediante Conan O'Brien será nuevamente el anfitrión de la ceremonia, después de su exitoso rol en la edición anterior.