"Homo Argentum" y "Belén": salieron las cuatro películas argentinas precandidatas a los Óscar y Goya

Cuando serán la ceremonia de los Oscar

La fecha de los Premios Óscar 2026 ya fue confirmada. A través de sus redes sociales, la Academia de Hollywood anunció que la 98ª entrega de los premios se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles. Se eligió un día en el mes de marzo para evitar la superposición de fechas con eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno o el Super Bowl.