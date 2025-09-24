El Rambo más joven: ¿quién es el actor que reemplazará a Stallone en una nueva precuela?

Secciones
La novedad más notable es que Sylvester Stallone no interpretará al icónico veterano de guerra, un papel que definió su carrera y lo estableció como parte fundamental del personaje.

La franquicia de Rambo se expande con una nueva película, John Rambo, que funcionará como una precuela de las entregas anteriores. La novedad más notable es que Sylvester Stallone no interpretará al icónico veterano de guerra, un papel que definió su carrera y lo estableció como parte fundamental del personaje. En su lugar, el protagónico estará a cargo de Noah Centineo, un cambio que marca un giro significativo para la saga.

A pesar de que esta decisión podría generar escepticismo, la elección de un actor más joven como Centineo busca revitalizar la historia al explorar los orígenes del personaje. Conocido por sus papeles en éxitos de Netflix, Centineo trae una nueva perspectiva a la franquicia. El cambio de actor sugiere un enfoque diferente para la precuela, distanciándose del arquetipo que Stallone forjó durante cinco películas.

¿De qué trata John Rambo?

La nueva entrega de la franquicia de Rambo se mantiene en suspenso, por lo que todavía no se sabe la trama de la película. Lo que si se anunció es que se centrará en los orígenes del joven John Rambo durante la Guerra de Vietnam, razón por la cual es considerada una película precuela.

Sylvester Stallone protagonizó cinco películas en la saga de Rambo: First Blood (1982), Rambo: First Blood Part II (1985), Rambo III (1988), Rambo (2008) y Rambo: Last Blood (2019). Es probable que la película sea valiosa y supere las dudas sobre esta decisión, pues quien ahora hará el personaje es Noah Centineo, actor conocido por papeles en los éxitos de Netflix A todos los chicos de los que me enamoré y El recluta.

El cast de la próxima película de Rambo

De acuerdo con el medio especializado en cine Deadline, Noah Centineo protagonizará la película John Rambo. La dirección estará a cargo de Jalmari Helander, mientras que el guion es obra del dúo de escritores Rory Haines y Sohrab Noshirvani. Esta nueva entrega busca ofrecer una perspectiva fresca al universo de Rambo, con un equipo creativo diferente al de las películas anteriores.

El proyecto cuenta con un equipo de producción experimentado para garantizar su éxito. Los productores incluyen a Kevin King-Templeton, Les Weldon, Jonathan Yunger y Avi Lerner. Además, Trevor Short, Dallas Sonnier y Amanda Presmyk se desempeñarán como productores ejecutivos. Este conjunto de talentos respalda la nueva visión cinematográfica de la precuela.

