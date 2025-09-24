El Rambo más joven: ¿quién es el actor que reemplazará a Stallone en una nueva precuela?

La franquicia de Rambo se expande con una nueva película, John Rambo, que funcionará como una precuela de las entregas anteriores. La novedad más notable es que Sylvester Stallone no interpretará al icónico veterano de guerra, un papel que definió su carrera y lo estableció como parte fundamental del personaje. En su lugar, el protagónico estará a cargo de Noah Centineo, un cambio que marca un giro significativo para la saga.