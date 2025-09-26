Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

El segundo semestre de 2025 trae nuevas oportunidades de formación en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, que abrió la inscripción a sus cursos de extensión con propuestas diseñadas para brindar herramientas útiles, prácticas y actuales. Todos los cursos se dictan de manera virtual, tienen una duración de dos meses, y están pensados para adaptarse a diferentes ritmos y agendas.