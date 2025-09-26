Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

El segundo semestre de 2025 trae nuevas oportunidades de formación en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, que abrió la inscripción a sus cursos de extensión con propuestas diseñadas para brindar herramientas útiles, prácticas y actuales. Todos los cursos se dictan de manera virtual, tienen una duración de dos meses, y están pensados para adaptarse a diferentes ritmos y agendas.
Entre las opciones disponibles se destacan las siguientes:
Community Manager: un programa orientado a la creación y gestión de contenidos digitales, al fortalecimiento de marcas en redes sociales y al análisis de estrategias efectivas en el mundo online. Las clases se desarrollan los martes de 17 a 19:30 horas.
Informática – Excel nivel inicial: este curso permite adquirir conocimientos básicos en Excel, fundamentales para organizar, analizar y presentar información de manera eficiente. Se dicta los lunes y miércoles de 15:30 a 17 horas y resulta útil tanto para estudiantes como para profesionales que buscan optimizar tareas académicas o laborales.
Redacción creativa: orientado a quienes buscan potenciar la escritura con técnicas innovadoras, este curso ofrece herramientas para mejorar el estilo y la creatividad en trabajos, proyectos y contenidos digitales. Las clases se realizan los miércoles de 18 a 20:30 horas.
Los precios de los cursos
Los cursos cuentan con aranceles diferenciados según el público: estudiantes de la Facultad, egresados, docentes y no docentes, y público general. Por ejemplo, los estudiantes pueden abonarlos en dos cuotas de $ 19.000, mientras que el público general paga en dos cuotas de $ 23.000. También existe la opción de pago en una sola cuota.
Más allá de la adquisición de conocimientos, estas propuestas buscan brindar herramientas prácticas para la vida profesional, favorecer la creación de redes de contacto y ofrecer un primer acercamiento a áreas que pueden complementar distintas carreras. Son muchos los jóvenes que aprovechan estos cursos para iniciar proyectos personales, reforzar su CV o sumarse a nuevos desafíos en ámbitos digitales y creativos.
La inscripción se realiza mediante el link disponible las historias destacadas del Instagram @derechount o por WhatsApp al 381 517-0823, y los cursos comienzan en octubre, con tiempo suficiente para planificar la participación. En conjunto, estas propuestas representan una oportunidad para potenciar conocimientos, sumar experiencia y aprovechar al máximo el segundo semestre del año.