HBO Max vuelve a subir sus precios en España: así quedan sus tarifas frente a Netflix, Prime Video, Disney+ y las opciones gratis

La noticia ha generado quejas en redes sociales, especialmente porque coincide con el lanzamiento de grandes estrenos.

Hace 2 Hs

La subida de precios de las plataformas de streaming no se detiene en España. Ahora es HBO Max (Max) la que ha anunciado un incremento en sus tarifas, tanto para nuevos como para antiguos usuarios. La noticia ha generado quejas en redes sociales, especialmente porque coincide con el lanzamiento de grandes estrenos como el reboot de Harry Potter, la cuarta temporada de The White Lotus y la tercera de The Last of Us y La casa del dragón.

Nuevos precios de HBO Max en España

Los usuarios antiguos verán cambios en sus facturas a partir de ahora:

Plan de 4,99 €/mes → pasa a 5,49 €/mes.

Plan de 9,99 €/mes → pasa a 10,99 €/mes.

Plan anual: de 99,90 € a 109 €.

Para los nuevos suscriptores, las tarifas vigentes son las siguientes:

Plan Básico con anuncios: 6,99 €/mes o 69,90 €/año.

Plan Estándar: 10,99 €/mes o 109 €/año.

Plan Premium: 15,99 €/mes o 159 €/año.

Comparativa de precios: Netflix, Prime Video y Disney+

El mercado del streaming está cada vez más competido y los precios varían según plataforma:

Netflix

Estándar con anuncios: 6,99 €/mes.

Estándar sin anuncios: 13,99 €/mes.

Premium: 19,99 €/mes.

Suscriptores extra: 4,99 €/mes (con anuncios) o 5,99 €/mes (sin anuncios).

Prime Video

Incluido con la suscripción a Amazon Prime.

Mensual: 4,99 €.

Anual: 49,90 €.

Estudiantes: 2,49 €/mes o 24,95 €/año.

Disney+

Estándar con anuncios: 5,99 €/mes.

Estándar: 9,99 €/mes o 99,90 €/año.

Premium: 13,99 €/mes o 139,90 €/año.

Plataformas gratuitas en España

Para quienes buscan alternativas sin coste, existen opciones legales y con amplio catálogo:

RTVE Play → contenido de Televisión Española.

Mitele → series y programas de Mediaset.

Pluto TV → canales en directo y a la carta (Paramount).

Vix, Runtime, Plex o Rakuten TV → películas, series y canales en abierto.

¿Qué plataforma conviene más en 2025?

La elección depende del bolsillo y de los gustos de cada usuario. Mientras Prime Video sigue siendo la opción más económica si se aprovechan los envíos de Amazon, Netflix y Max apuestan por producciones de gran presupuesto que justifican sus tarifas más altas. Por su parte, Disney+ refuerza su oferta familiar y de franquicias como Marvel y Star Wars.

Y si el presupuesto es ajustado, las plataformas gratuitas siguen ganando popularidad en España gracias a su catálogo variado y sin coste.

