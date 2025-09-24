HBO Max vuelve a subir sus precios en España: así quedan sus tarifas frente a Netflix, Prime Video, Disney+ y las opciones gratis

La subida de precios de las plataformas de streaming no se detiene en España. Ahora es HBO Max (Max) la que ha anunciado un incremento en sus tarifas, tanto para nuevos como para antiguos usuarios. La noticia ha generado quejas en redes sociales, especialmente porque coincide con el lanzamiento de grandes estrenos como el reboot de Harry Potter, la cuarta temporada de The White Lotus y la tercera de The Last of Us y La casa del dragón.