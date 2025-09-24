Qué es una injuria pulmonar, la afección que afecta a Thiago Medina

Thiago Medina enfrenta uno los momentos más complejos desde su internación en terapia intensiva ocurrida el 12 septiembre. El joven sufrió un grave accidente moto, lo cual desencadenó múltiples lesiones internas. Su expareja y madre sus hijas, Daniela Celis, compartió recientemente un parte médico encendió las alarmas generales.