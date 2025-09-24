Qué es una injuria pulmonar, la afección que afecta a Thiago Medina

Thiago Medina enfrenta uno los momentos más complejos desde su internación en terapia intensiva ocurrida el 12 septiembre. El joven sufrió un grave accidente moto, lo cual desencadenó múltiples lesiones internas. Su expareja y madre sus hijas, Daniela Celis, compartió recientemente un parte médico encendió las alarmas generales.
El diagnóstico actual indica paciente cursa un episodio injuria pulmonar, bajo constante cobertura antibiótica. Esta afección constituye un daño agudo directo sobre el tejido pulmonar. Familiares, amigos, excompañeros envían mensajes apoyo, pidiendo una cadena oración por su recuperación.
La afección respiratoria
La injuria pulmonar define un daño agudo órganos respiratorios, generado principalmente por trauma físico. Otras causas comunes son infección, inhalación sustancias tóxicas o complicaciones posteriores cirugías. En este caso, el cuadro médico sobrevino debido las lesiones sufridas durante el impacto.
El trauma incluyó fracturas costales junto perforación órganos internos, según reportes médicos. Esta enfermedad puede agravarse evolucionando hacia el síndrome distrés respiratorio agudo (SDRA). El SDRA provoca inflamación llenando líquido los pulmones, dificultando intercambio oxígeno vital.
Qué se espera de la salud de Thiago
Dentro la gravedad del cuadro, existen parámetros clínicos generan optimismo sobre su salud. Thiago no necesita fármacos para mantener estable su presión arterial. Mediante kinesioterapia respiratoria resolvieron además una atelectasia, mostrando avances significativos en tratamiento.
Pese la evolución favorable algunos aspectos, el pronóstico mantiene reservado, informaron médicos. Este diagnóstico significa imposibilidad determinar certeza cómo progresará la condición. Daniela Celis continúa pidiendo fuerzas apoyo espiritual, acompañando permanentemente sus hijas Laia Aimé.