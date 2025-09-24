Secciones
El inesperado cruce de “Maravilla” Martínez con hinchas de Racing tras la victoria en Copa Libertadores que explotó en redes

El delantero sorprendió a dos fanáticos en un semáforo y el video del momento se volvió viral tras la clasificación "académica" a semifinales.

SORPRESA EN EL SEMÁFORO. Maravilla Martínez saludó a dos hinchas y el momento se volvió viral. SORPRESA EN EL SEMÁFORO. Maravilla Martínez saludó a dos hinchas y el momento se volvió viral.
Hace 1 Hs

La fiesta de Racing no terminó en el Cilindro. Tras la victoria por 1-0 sobre Vélez que selló el pase a las semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años de espera, Adrián “Maravilla” Martínez se convirtió en protagonista de un momento inolvidable e inesperado.

Ya de regreso a su casa, el goleador detuvo su vehículo en un semáforo y, en plena transmisión en vivo desde la cuenta de su pareja Anabella, reconoció que en el auto de al lado viajaban dos hinchas de la “Academia”. Sin dudarlo, bajó la ventanilla y lanzó: “¡Aguante Racing, loco!”. La reacción fue inmediata: los fanáticos, entre la sorpresa y la emoción, apenas atinaron a responder con un grito cargado de euforia: “¡No, la p… madre! Me vuelvo loco. Sos un fenómeno, la rompiste toda”.

El diálogo duró apenas unos segundos, pero alcanzó para dejar un nuevo registro viral. Entre risas, Martínez sorprendió con una frase que refleja la sinceridad del futbolista. “Ganamos de pedo, pero bueno…”. Los hinchas no tardaron en contradecirlo. “¿Cómo vas a decir eso? Si Vélez no llegó nunca”, le dijeron. El delantero cerró con una sonrisa: “Y bueno, se sufrió”.

El análisis de Costas

Mientras el cruce entre Maravilla y los hinchas se multiplicaba en redes, Gustavo Costas analizó con mesura lo conseguido. “Estoy contento y orgulloso de los chicos, hicieron un partido bárbaro. Se ganó muy bien. Tendríamos que haberlo definido en el primer tiempo, pero pasó lo que queríamos”, sostuvo.

El entrenador de Racing valoró la entrega del plantel y la recuperación de la confianza en un momento clave. “Con estos jugadores voy a la guerra. Estuvimos abajo de la tierra y salimos siempre. Lo más importante era volver a creer”, expresó.

Aun en la euforia por el histórico regreso a semifinales, Costas fue claro. “Lo de los 28 años está lindo, pero todavía no ganamos nada. Jugamos para ganarla. Yo no voy a decir que somos candidatos, pero la quiero ganar”, sentenció.

Con Vélez ya en el camino, la Academia espera rival: Estudiantes o Flamengo. La serie de semifinales se disputará entre el 21 y el 29 de octubre. En Avellaneda saben que el sueño está más vivo que nunca y que, adentro y afuera de la cancha, la ilusión no tiene freno.

