El inesperado cruce de “Maravilla” Martínez con hinchas de Racing tras la victoria en Copa Libertadores que explotó en redes

Ya de regreso a su casa, el goleador detuvo su vehículo en un semáforo y, en plena transmisión en vivo desde la cuenta de su pareja Anabella, reconoció que en el auto de al lado viajaban dos hinchas de la “Academia”. Sin dudarlo, bajó la ventanilla y lanzó: “¡Aguante Racing, loco!”. La reacción fue inmediata: los fanáticos, entre la sorpresa y la emoción, apenas atinaron a responder con un grito cargado de euforia: “¡No, la p… madre! Me vuelvo loco. Sos un fenómeno, la rompiste toda”.