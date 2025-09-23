28 años después, Racing volvió a una semifinal de Copa Libertadores tras ganarle a Vélez en Avellaneda

Con el triunfo logrado en la ida en Liniers, por 1-0 gracias al tanto de Adrián “Maravilla” Martínez, la Academia cerró la serie con un global de 2-0 y se transformó en el primer semifinalista del certamen continental. Ahora espera por el ganador del duelo entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que se definirá este jueves en el estadio UNO tras el 2-1 de los brasileños en la ida.