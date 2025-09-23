28 años después, Racing volvió a una semifinal de Copa Libertadores tras ganarle a Vélez en Avellaneda

Racing volvió a vivir una noche de gloria en Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas derrotó 1-0 a Vélez en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y selló la clasificación a semifinales después de 28 años.
Con el triunfo logrado en la ida en Liniers, por 1-0 gracias al tanto de Adrián “Maravilla” Martínez, la Academia cerró la serie con un global de 2-0 y se transformó en el primer semifinalista del certamen continental. Ahora espera por el ganador del duelo entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que se definirá este jueves en el estadio UNO tras el 2-1 de los brasileños en la ida.
El Cilindro presentó un marco imponente y Racing respondió con personalidad. Desde el inicio, el local mostró decisión para atacar. Agustín Almendra exigió a Tomás Marchiori a los 13 minutos y Franco Pardo también lo puso a prueba de cabeza en la jugada siguiente. Santiago Solari fue una de las figuras de la noche, con un disparo al palo en el primer tiempo y varias corridas que complicaron a la defensa del “Fortín”.
Vélez no se quedó atrás. Sobre el final del primer tiempo, Manuel Lanzini tuvo una chance clara y, en el complemento, Imanol Machuca estuvo cerca de empatar con un remate que se le escapó a Facundo Cambeses. El árbitro había convalidado el gol, pero el VAR intervino y determinó que la pelota no cruzó por completo la línea. Instantes después, Santiago Sosa tuvo otra situación clara para Racing con un cabezazo que dio en el poste.
El gol de la clasificación
La jugada decisiva llegó a los 36 minutos del segundo tiempo. Gabriel Rojas desbordó por izquierda, eludió a su marca y envió un centro atrás que Solari empujó al gol, desatando la euforia de los hinchas “académicos”. Con esa conquista, Racing aseguró el triunfo y liquidó la serie.
ð¤¯ðð¦ð· El MOMENTO EXACTO en el que RACING se convirtiÃ³ en el PRIMER SEMIFINALISTA de la COPA LIBERTADORES.pic.twitter.com/SaHaConH2n— DAT (@DeportesAlTacok) September 24, 2025
Con esta clasificación, la Academia volvió a situarse entre los cuatro mejores equipos del continente, algo que no conseguía desde 1997. El equipo de Costas, que suma tres victorias consecutivas en la Copa, se ilusiona con seguir avanzando en un certamen que lo tiene como protagonista.
El próximo desafío será en semifinales, frente a Flamengo o Estudiantes. Avellaneda ya sueña con más.