Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

"No fue fácil crecer con una historia tan complicada, pero nunca dudé del amor de mi madre. Siempre estuvo presente para mí, incluso cuando el mundo no sabía quién era yo realmente", aseguró por su parte el propio Patrick Cristaldi en una entrevista para la prensa francesa. Arquitecto y diseñador de arte, alejado de la fama y muy unido a su madre y a su hermana, también destacó en varios momentos su papel como abuela.