Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

La actriz y musa italiana Claudia Cardinale murió a los 87 años, según confirmó su agente Laurent Savry. El representante informó que la intérprete falleció en la región de París, acompañada por sus hijos, sin precisar las causas del deceso.
Cardinale fue una de las figuras más emblemáticas del cine italiano de los años 60, una época en la que brilló junto a grandes directores como Federico Fellini, Luchino Visconti y Sergio Leone, además de participar en producciones de Hollywood y Europa.
Participó en títulos legendarios como "El gatopardo", "'Ocho y medio", "La pantera rosa", "La amante de Mussolini" o "Las petroleras" junto a Brigitte Bardot. Su debut fue en 1958 junto al actor Omar Sharif en la cinta "Goha". Fue la película "Rufufú", protagonizado por Vittorio Gassman, la que le hizo ganar renombre en Hollywood.
Murió Claudia Cardinale: su vida personal y un hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años
Antes de alcanzar el estatus estelar, Claudia Cardinale sufrió con 16 años una violación en Túnez, país en el que había nacido en 1938 en el seno de una familia siciliana. Tal y como relató la actriz alguna vez en Il Corriere, "un hombre que no conocía, mucho mayor que yo, me obligó a subir a un automóvil y me violó".
Fruto de aquel acto aberrante nació en Londres uno de los grandes hombres de su vida, Patrick, a quien durante años hizo pasar por su hermano menor por una cuestión de imagen. En aquellos primeros años, la Cardinale contó con la protección de su primer gran amor, el poderoso productor Franco Cristaldi, quien se encargó de romper las cartas que el violador enviaba con la intención de reconocer a su hijo.
"No fue fácil crecer con una historia tan complicada, pero nunca dudé del amor de mi madre. Siempre estuvo presente para mí, incluso cuando el mundo no sabía quién era yo realmente", aseguró por su parte el propio Patrick Cristaldi en una entrevista para la prensa francesa. Arquitecto y diseñador de arte, alejado de la fama y muy unido a su madre y a su hermana, también destacó en varios momentos su papel como abuela.