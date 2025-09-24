Thiago Medina tiene atelectasia: es una afección pulmonar que complicó su salud

En un video difundido en sus redes sociales el lunes, Daniela agradeció el apoyo del público en este duro momento y explicó que el cuadro pulmonar es lo que más preocupa a la familia. “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, escribió Daniela para precisar el estado de salud de su ex.