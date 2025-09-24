Thiago Medina tiene atelectasia: es una afección pulmonar que complicó su salud

Tras un accidente en moto, el estado de salud de Thiago Medina mantiene expectantes a sus seguidores y al país. El ex participante de Gran Hermano está internado con pronóstico reservado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.
Su ex pareja y madre de sus hijas, Leia y Aimé, Daniela Celis, se encargó de informar de manera fiable sobre su evolución y detalló en Instagram que el joven de 22 años padece una "injuria pulmonar" que requiere tratamiento con antibióticos. Mientras Daniela comparte el parte médico, la familia de Thiago recurrió a las redes sociales para solicitar una cadena de oración que lo ayude a superar esta difícil situación.
“Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, escribió Daniela para precisar el estado de salud de su ex.
En un video difundido en sus redes sociales el lunes, Daniela agradeció el apoyo del público en este duro momento y explicó que el cuadro pulmonar es lo que más preocupa a la familia. “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, escribió Daniela para precisar el estado de salud de su ex.
Qué dice el último parte médico de Thiago Medina
“Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado”, indicaron desde el centro de salud.
Medina está internado desde la noche del 12 de septiembre, cuando sufrió un brutal choque con su moto en General Rodríguez. Según un testigo, la ambulancia llegó a los 40 minutos, y antes de que lo subieran para ser trasladado gritó: “No me quiero morir, tengo dos nenas chiquitas”.
Desde entonces, el influencer atravesó dos operaciones. En la primera le extirparon el bazo, mientras que en la segunda le repararon la parrilla costal, ya que tenía ocho costillas rotas.