La fe y la tradición marcaron el inicio de los festejos por el 24 de Septiembre en Tucumán

Las historias de los devotos se entrelazan con la tradición. Un hombre de 43 años recordó entre risas y nostalgia la promesa que le hizo a la Virgen para evitar ser llevado al servicio militar obligatorio. Una mujer de 41 años, en cambio, relató que su pedido estuvo dirigido a su hijo que iniciará la facultad el año próximo. “Siempre que le pedí algo me cumplió. Es una tradición que heredé de mi madre y de mi bisabuela Rosa”, confesó conmovida.