La fe y la tradición marcaron el inicio de los festejos por el 24 de Septiembre en Tucumán

Fieles de todas las edades se congregaron en la Basílica de la Merced para rendir homenaje a la patrona del Ejército y conmemorar los 213 años de la Batalla de Tucumán.

Hace 2 Hs

La madrugada se llenó de devoción y de promesas cumplidas. Exactamente a las 0 horas, la imagen de la Virgen de la Merced, Patrona del Ejército Argentino y protectora del pueblo tucumano, salió a recibir a los fieles que aguardaban frente a la basílica, mientras agrupaciones gauchas desfilaron frente a ella con banderas y caballos enjaezados.

A 213 años de la batalla de Tucumán, la memoria de aquel septiembre de 1812 sigue viva. Desde temprano, la Basílica Nuestra Señora de la Merced volvió a ser epicentro de la fe popular, con misas cargadas de emoción para recordar la gesta en la que Manuel Belgrano, con un ejército diezmado y el fervor ciudadano, frenó el avance realista.

LA GACETA FOTOS DE SANTIAGO GIMÉNEZ LA GACETA FOTOS DE SANTIAGO GIMÉNEZ

Las historias de los devotos se entrelazan con la tradición. Un hombre de 43 años recordó entre risas y nostalgia la promesa que le hizo a la Virgen para evitar ser llevado al servicio militar obligatorio. Una mujer de 41 años, en cambio, relató que su pedido estuvo dirigido a su hijo que iniciará la facultad el año próximo. “Siempre que le pedí algo me cumplió. Es una tradición que heredé de mi madre y de mi bisabuela Rosa”, confesó conmovida.

LA GACETA FOTOS DE SANTIAGO GIMÉNEZ LA GACETA FOTOS DE SANTIAGO GIMÉNEZ

“Salud, trabajo y unidad para el pueblo argentino”, fue el pedido que más se repitió entre quienes salían de misa con lágrimas en los ojos y estampitas en las manos. 

Temas Batalla de TucumánManuel BelgranoVirgen de La MercedEjército ArgentinoArgentina
