"Batalla de Tucumán": el barrio La Ciudadela revivió el espíritu patrio con la “Caminata Histórica”

Vecinos, escuelas y agrupaciones participaron del recorrido hasta la Casa Belgraniana; una mañana marcada por la música, la emoción y el recuerdo.

Hace 10 Min

El barrio La Ciudadela se vistió este miércoles de celeste y blanco para rendir homenaje a la memoria de la Batalla de Tucumán. Desde las nueve, vecinos, escuelas y agrupaciones recorrieron los 900 metros que separan el Club San Martín de la Casa Belgraniana en la tradicional “Caminata Histórica”.

La música de la Banda Militar y el paso solemne de los Soldados Históricos del Ejército marcaron el ritmo de la jornada. En las veredas, familias enteras salían con banderas, celulares y sonrisas para acompañar el desfile. Muchos decidieron sumarse al recorrido, generando una postal cargada de tradición, emoción y orgullo.

La escena, que parecía sacada de otro tiempo, no es nueva para el barrio. Según recuerda una crónica de El Orden de 1938, La Ciudadela ya era epicentro de desfiles patrios, con el Ejército en las calles, bombas de trueno al amanecer y un pueblo movilizado cada 24 de septiembre.

El cierre fue en la Casa Belgraniana, donde el himno nacional se entonó con fuerza y emoción. Entre aplausos y miradas brillosas, cobraron vida Bernabé Aráoz y Belgrano, interpretados en una representación teatral que transportó a los presentes a aquel septiembre de 1812 en el que Tucumán selló su destino.

Tras los discursos de la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo, la ceremonia concluyó a las 10.15, dejando en el aire la sensación de que, en La Ciudadela, la historia late todavía en cada esquina.

