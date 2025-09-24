La industria profundiza su caída: en agosto se estima una baja del 3% y acumula una contracción del 10% en 2025

Los datos disponibles a agosto muestran una merma interanual y mensual, adelantó el informe de la UIA. Entre los sectores de baja mensual sin estacionalidad se ubicaron los vinculados a la construcción (despachos de cemento -9%; Índice Construya -8,6%), siendo uno de los sectores más afectados en su nivel productivo, con bajas por encima del 20% respecto de 2022 y 2023, con una mayor afectación en el mes por la suba de la tasa de interés.