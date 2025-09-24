La industria profundiza su caída: en agosto se estima una baja del 3% y acumula una contracción del 10% en 2025

De acuerdo con la estimación de la actividad industrial, elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA), para agosto se prevé una baja en torno a un 3% interanual. En términos mensuales, luego de la caída de julio, se proyecta que agosto se mantenga en el mismo nivel.
En el acumulado, en lo que va de 2025 la industria se encuentra con caídas en promedio del 10% si se compara contra 2023 y 2022, años en los que la producción había sido similar.
Los datos disponibles a agosto muestran una merma interanual y mensual, adelantó el informe de la UIA. Entre los sectores de baja mensual sin estacionalidad se ubicaron los vinculados a la construcción (despachos de cemento -9%; Índice Construya -8,6%), siendo uno de los sectores más afectados en su nivel productivo, con bajas por encima del 20% respecto de 2022 y 2023, con una mayor afectación en el mes por la suba de la tasa de interés.
Asimismo, cayó el patentamiento de maquinaria industrial (-13%), la producción de metalmecánica (-2,3%), y la producción de autos (- 7%), este último debido a un ajuste estacional al tratarse de un agosto con menores unidades producidas en los últimos tres años, en gran medida debido a una desaceleración de las exportaciones.
En tanto, cayeron las exportaciones hacia Brasil respecto a julio (-11%), influenciado en mayor medida por una baja en los productos primarios, al igual que la liquidación de divisas agroindustriales (- 48,5%) a raíz de una disminución en las exportaciones, con relación a los meses previos de cosecha gruesa. También por una alta base de comparación de julio (mes récord liquidado), dada la finalización de reducción temporal a los derechos de exportación, aunque luego se anunció la eliminación temporal.
Este desempeño industrial se ubicó en línea de los resultados de la III Encuesta del CEU: el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) fue de 45,3 puntos, lo que indica una dinámica productiva por debajo del umbral de expansión. Asimismo, las principales variables continuaron con señales negativas: más empresas reportaron caídas en producción, ventas y empleo.
La contracción de ventas (43,5% con caída) fue más marcada que la de la producción (36,3%), y, en materia laboral, el 24,4% redujo su dotación de personal, alcanzando el nivel más alto de la serie. También, la baja de la demanda interna se consolidó como la principal preocupación (40,1%), con un peso destacado de la demanda proveniente de otras industrias (22,5%).
En este marco, se moderaron las expectativas: cada vez menos empresas prevén mejoras en su situación económica, en su sector de actividad y en el país en general. Así, el relevamiento confirma la persistencia de un escenario industrial marcado por debilidad en la demanda y un horizonte de recuperación todavía incierto.
Datos del Indec
Según datos del Indec, consignados en el informe de la UIA, la producción industrial cayó -1,1% i.a. Asimismo, en términos mensuales presentó una baja respecto a junio (-2,3%, sin estacionalidad). Con estos datos, la industria acumuló un crecimiento de +5,8% en lo que va del año.
A nivel sectorial cayeron 9 de los 16 sectores que componen el índice en términos interanuales, y solo 1 creció respecto al mes anterior (sustancias y productos químicos).
En términos interanuales, entre los sectores con mayor baja se ubica Prendas de vestir, cuero y calzado (-10,7% i.a.), seguido de Productos textiles (-10,1%), Productos de metal (-8,5% .a.) y Vehículos automotores (-8,4% i.a.). En menor medida, cayó la producción de Maquinaria y equipo (-4,7% i.a.), Alimentos y bebidas (-3% i.a.), e Industrias metálicas básicas (-2% i.a.). Por el contrario, continúa en terreno positivo la producción de Muebles y colchones (+23,3% i.a.), seguido de Otro equipo de transporte (+12,2% i.a.), impulsado por la producción de motos.
En cuanto a los subsectores, el 54% de los subrubros mostraron caídas interanuales en su producción (37/68 subsectores), lo cual evidencia un retroceso sectorial en comparación a julio del 2024, en donde la industria había comenzado a presentar una recuperación respecto al bajo desempeño del primer semestre.