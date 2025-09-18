Crisis en la construcción: el freno de inversiones y la caída de la demanda golpean a los fabricantes de insumos en Tucumán

En los últimos dos meses, la demanda de insumos para la construcción mostró una pérdida de impulso. Hasta junio, el sector mantenía una recuperación con una desaceleración moderada, pero en julio y agosto la tendencia se revirtió, dando lugar a una contracción. En agosto, los despachos de materiales fueron inferiores en términos interanuales, marcando la primera caída de este tipo en siete meses. Los cambios en las variables macroeconómicas a partir de junio, especialmente por el aumento de la tasa de interés, comenzó a impactar negativamente en la dinámica sectorial, según informaron en el Grupo Construya.