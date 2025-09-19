Un tucumano de “La Voz” dará un show en Las Talitas este fin de semana

Los participantes tucumanos en “La Voz” causaron furor y convirtieron a la provincia en una de las de mayor presencia en el reality de Telefé. En consonancia, cada uno de los competidores del Jardín de la República logró conquistar a su propio público, formando así un fiel grupo de seguidores. Por eso los tucumanos están listos para ver a los cantantes que pasaron por el programa de canto.
Este fin de semana, Las Talitas festejará el 8° Festival del Sol. Los vecinos del predio Ferial El Colmenar tendrán una oportunidad para reunirse a comer y bailar al ritmo de los artistas que llegarán al escenario. Entre ellos, estará Emiliano Villagra, uno de los tucumanos que dejaron huella en “La Voz” con su talento.
Emiliano Villagra, el talento que deslumbró en “La Voz”
Esta semana, Emiliano Villagra logró consagrarse como uno de los favoritos en el camino hacia la final del reality. El martes, en una de sus últimas pasadas por el escenario de “La Voz”, quedó entre los elegidos del team Miranda!, junto a Eugenia Rodríguez y Pablo Cuello, también participantes tucumanos, y tres competidores más.
A fines de agosto, habiendo ya pasado por el programa que están siguiendo todos los argentinos, Villagra ya se había presentado en un show gratuito en Tucumán. Junto a Violeta Lemo, Leandro Romano y los hermanos Olmos, dieron un espectáculo en la peatonal del microcentro.
Cómo conseguir entradas para el Festival del Sol
Este sábado 20 de septiembre, Las Talitas celebra su 33° cumpleaños a partir de las 20. Por ello, el Festival del Sol será un espectáculo de entrada libre y gratuita para que todos puedan disfrutar de una noche de ritmo y melodías. Además de Emiliano Villagra, cantará Celeste “la Reina” y cerrarán la noche “Los Tekis”.
Pero, aunque la música será el eje central del programa del sábado, no será todo. En el predio de avenida Juan Domingo Perón al 3400, habrá una feria con puestos gastronómicos y de artesanos por los que las familias podrán pasear para probar platos deliciosos y comprar los mejores productos hechos con manos locales.
Miranda!, el Chaqueño Palavecino y la “Sole” vuelven a Lules
Septiembre está repleto de festivales locales como “Lules Canta a la Patria”. Para la ocasión, desde este viernes y hasta el domingo, se presentarán diferentes artistas provinciales y nacionales. Las entradas pueden conseguirse de forma online –lules.boleteriadigital.com.ar– desde $20.000.
El viernes se presentarán La Konga, Christian Herrera, Canto 4 y el Chaqueño Palavecino. El sábado, Soledad Pastorutti, Nahuel Pennisi, la banda Bersuit, Ahyre y Trulalá. El domingo, por último, Miranda!, Los Tekis, Los Cafres y Campedrinos.