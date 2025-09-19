Secciones
EspectáculosFamosos

Un tucumano de “La Voz” dará un show en Las Talitas este fin de semana

El cronograma de septiembre en Tucumán tiene una amplia propuesta cultural para todos los gustos. Jóvenes, amigos, niños y familias enteras podrán disfrutar de la oferta de este fin de semana.

Emiliano Villagra sigue en competencia y se encamina al gran final de La Voz. Emiliano Villagra sigue en competencia y se encamina al gran final de La Voz.
Hace 1 Hs

Los participantes tucumanos en “La Voz” causaron furor y convirtieron a la provincia en una de las de mayor presencia en el reality de Telefé. En consonancia, cada uno de los competidores del Jardín de la República logró conquistar a su propio público, formando así un fiel grupo de seguidores. Por eso los tucumanos están listos para ver a los cantantes que pasaron por el programa de canto.

La Voz Argentina 2025: se filtró quiénes serían los cuatro concursantes que llegan a la final

La Voz Argentina 2025: se filtró quiénes serían los cuatro concursantes que llegan a la final

Este fin de semana, Las Talitas festejará el 8° Festival del Sol. Los vecinos del predio Ferial El Colmenar tendrán una oportunidad para reunirse a comer y bailar al ritmo de los artistas que llegarán al escenario. Entre ellos, estará Emiliano Villagra, uno de los tucumanos que dejaron huella en “La Voz” con su talento.

Emiliano Villagra, el talento que deslumbró en “La Voz”

Esta semana, Emiliano Villagra logró consagrarse como uno de los favoritos en el camino hacia la final del reality. El martes, en una de sus últimas pasadas por el escenario de “La Voz”, quedó entre los elegidos del team Miranda!, junto a Eugenia Rodríguez y Pablo Cuello, también participantes tucumanos, y tres competidores más.

A fines de agosto, habiendo ya pasado por el programa que están siguiendo todos los argentinos, Villagra ya se había presentado en un show gratuito en Tucumán. Junto a Violeta Lemo, Leandro Romano y los hermanos Olmos, dieron un espectáculo en la peatonal del microcentro.

Cómo conseguir entradas para el Festival del Sol

Este sábado 20 de septiembre, Las Talitas celebra su 33° cumpleaños a partir de las 20. Por ello, el Festival del Sol será un espectáculo de entrada libre y gratuita para que todos puedan disfrutar de una noche de ritmo y melodías. Además de Emiliano Villagra, cantará Celeste “la Reina” y cerrarán la noche “Los Tekis”.

Pero, aunque la música será el eje central del programa del sábado, no será todo. En el predio de avenida Juan Domingo Perón al 3400, habrá una feria con puestos gastronómicos y de artesanos por los que las familias podrán pasear para probar platos deliciosos y comprar los mejores productos hechos con manos locales.

Miranda!, el Chaqueño Palavecino y la “Sole” vuelven a Lules

Septiembre está repleto de festivales locales como “Lules Canta a la Patria”. Para la ocasión, desde este viernes y hasta el domingo, se presentarán diferentes artistas provinciales y nacionales. Las entradas pueden conseguirse de forma online –lules.boleteriadigital.com.ar– desde $20.000.

El viernes se presentarán La Konga, Christian Herrera, Canto 4 y el Chaqueño Palavecino. El sábado, Soledad Pastorutti, Nahuel Pennisi, la banda Bersuit, Ahyre y Trulalá. El domingo, por último, Miranda!, Los Tekis, Los Cafres y Campedrinos.

Temas TucumánTelefeTafí ViejoLas Talitas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
2

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
4

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
5

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”
6

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Más Noticias
Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Comentarios