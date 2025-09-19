Un tucumano de “La Voz” dará un show en Las Talitas este fin de semana

Los participantes tucumanos en “La Voz” causaron furor y convirtieron a la provincia en una de las de mayor presencia en el reality de Telefé. En consonancia, cada uno de los competidores del Jardín de la República logró conquistar a su propio público, formando así un fiel grupo de seguidores. Por eso los tucumanos están listos para ver a los cantantes que pasaron por el programa de canto.