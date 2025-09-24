Por qué solo en Tucumán es feriado el 24 de septiembre y qué se celebra

Al llegar a Tucumán, Belgrano fue recibido por una población comprometida a luchar por la independencia. El 24 llegó el día. Las fuerzas patriotas y realistas se enfrentaron en el Campo de las Carreras en nuestra provincia donde el ideal de la libertad dio el impulso al ejército patriota para ganar una batalla donde los mismos eran inferiores. Con cargas frontales y flanqueos, desorganizaron las fuerzas de Tristán, ayudados por la aparición de una manga de langostas que la tradición popular le atribuyó a la Virgen de la Merced, a quien Belgrano había encomendado su agrupación.