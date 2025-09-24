Efemérides del 24 de septiembre: Aniversario de la Batalla de Tucumán, Día del Colectivero y otros hechos históricos

Hoy, 24 de septiembre, Argentina conmemora un importante hecho histórico como fue la Batalla de Tucumán librada en 1812. Además, en esta jornada también se celebra el Día Nacional del Colectivero por un importante evento ocurrido en Buenos Aires en 1928.
Sobre la Batalla de Tucumán, los historiadores señalan que el Ejército del Norte, al mando de Manuel Belgrano, se midió a las fuerzas realistas de Pío Tristán. Los españoles sufrieron 240 bajas contra 65 de los criollos, en un combate signado por una tormenta de langostas durante su desarrollo. El triunfo de Belgrano representa la victoria militar más importante de la guerra de Independencia en el actual territorio argentino.
En cuanto al Día Nacional del Colectivero, la efeméride hace alusión al día en que comenzaron a funcionar los colectivos en Buenos Aires. A 20 centavos el boleto, la primera línea unió Plaza de Mayo con Floresta. Fue una iniciativa de taxistas, por lo que en un comienzo se lo conoció como “taxi-colectivo”. Pese a que el servicio de transporte de pasajeros en automotores ya funcionaba en Europa desde fines del siglo XIX, la mitología popular lo ubica como un invento argentino.
A los primeros “colectivos”, que eran simplemente autos con hasta cinco pasajeros, se le fueron haciendo modificaciones como colores diferentes a los taxis individuales y carteles con los destinos. Luego, se cambió por completo la estructura del vehículo para aumentar la cantidad de pasajeros, terminando en los colectivos que conocemos hoy.
Efemérides del 24 de septiembre
- 1893 – Nace el médico pediatra argentino J. Pedro Garrahan.
- 1896 – Nace Francis Scott Key Fitzgerald, escritor norteamericano.
- 1928 – Aparecen los primeros colectivos en la Ciudad de Buenos Aires, con viajes de 20 centavos desde Plaza de Mayo a Floresta.
- 1928 – Nace el ilusionista argentino René Lavand, especializado en cartomagia y famoso a nivel mundial.
- 1936 – Nace Jim Henson, creador de “Los Muppets” y su famoso personaje “la Rana René”.
- 1941 – Nace la cantante y fotógrafa estadounidense Linda McCartney.
- 1961 – Nace la conductora de radio y locutora argentina Elizabeth Vernaci.
- 1972 – Nace el actor argentino Pablo Rago.
- 2007 – Se emite el primer capítulo de “Big Bang Theory” en la cadena de televisión estadounidense CBS.
- 2015 – El Papa Francisco se convierte en el primero en su rango en hablar frente al Congreso de Estados Unidos.
- 2015 – Ocurre una estampida en La Meca, Arabia Saudita, que acaba con la vida de más de 700 personas y deja a otras 800 heridas.