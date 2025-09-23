Santoral del 24 de septiembre: la Iglesia Católica celebra a la Virgen de la Merced

En la provincia de Tucumán, la Virgen de la Merced tiene un lugar privilegiado en la memoria colectiva. El general Manuel Belgrano la proclamó “Generala del Ejército Argentino” el 24 de septiembre de 1812, tras la Batalla de Tucumán, en agradecimiento por la victoria que permitió frenar el avance realista durante la Guerra de la Independencia. Desde entonces, la advocación mariana es considerada patrona de Tucumán y cada año se celebra con gran devoción una fiesta popular y religiosa que combina procesiones, misas y actos cívicos en su honor.