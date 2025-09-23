Santoral del 24 de septiembre: la Iglesia Católica celebra a la Virgen de la Merced

El santoral católico del 24 de septiembre tiene como figura principal a la Virgen de la Merced, advocación mariana nacida en España en el siglo XIII y extendida a todo el mundo. La Virgen de la Merced es la patrona de Barcelona y también de la ciudad de Buenos Aires, donde se la venera con especial devoción desde tiempos coloniales.
La Virgen de la Merced
La devoción a la Virgen de la Merced se remonta a 1218, cuando, según la tradición, se apareció a San Pedro Nolasco y le encomendó fundar la Orden de la Merced, dedicada a la redención de cautivos. Su festividad fue extendida a toda la Iglesia por el Papa Inocencio XII en el año 1696.
En la Argentina, la Virgen de la Merced fue proclamada “Generala del Ejército” por el general Manuel Belgrano tras la Batalla de Tucumán en 1812, como muestra de gratitud por la victoria obtenida. Por ello, su figura ocupa un lugar central en la historia y la fe nacional.
La Virgen de la Merced en Tucumán
En la provincia de Tucumán, la Virgen de la Merced tiene un lugar privilegiado en la memoria colectiva. El general Manuel Belgrano la proclamó “Generala del Ejército Argentino” el 24 de septiembre de 1812, tras la Batalla de Tucumán, en agradecimiento por la victoria que permitió frenar el avance realista durante la Guerra de la Independencia. Desde entonces, la advocación mariana es considerada patrona de Tucumán y cada año se celebra con gran devoción una fiesta popular y religiosa que combina procesiones, misas y actos cívicos en su honor.
Otros santos y beatos del 24 de septiembre
Además de la Virgen de la Merced, el santoral del 24 de septiembre incluye a:
San Gerardo Sagredo, obispo y mártir en Hungría en el siglo XI.
San Pacífico de San Severino, sacerdote franciscano italiano del siglo XVIII.
Beato Antonio González, mártir dominico español, asesinado en Japón en 1637.
Beata Columba Gabriel, religiosa polaca, fundadora de la Congregación de las Hermanas Benedictinas de la Caridad.
Una celebración de fe y tradición
En muchas ciudades de América Latina y España, el 24 de septiembre se celebra con procesiones, misas solemnes y actos culturales en honor a la Virgen de la Merced, protectora de los más necesitados.