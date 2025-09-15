Wanda Nara compartió una foto de su hijo Valentino López en silla de ruedas: qué le pasó

La empresaria Wanda Nara sorprendió y preocupó a sus seguidores tras publicar en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes de su hijo Valentino López en silla de ruedas. La situación generó gran inquietud, aunque rápidamente se conoció qué le ocurrió al adolescente, fruto de su relación con Maxi López.
Qué le pasó a Valentino López, el hijo de Wanda y Maxi López
En sus historias, Wanda compartió varias fotos de Valentino acompañado por un mensaje de aliento:
“Bomber, toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida. Pronto verás el sol brillar”, escribió la conductora y modelo.
Minutos después, Maxi López también se expresó en redes sociales y publicó una foto junto a su hijo con un breve mensaje:
“Dale, Bomber, siempre con vos”.
Finalmente, en diálogo con Teleshow, Wanda confirmó qué le sucedió a Valentino: “Se lesionó en un partido y lo tienen que operar”. La noticia llevó tranquilidad a los seguidores, ya que si bien se trata de un episodio doloroso, no reviste gravedad más allá de la recuperación que requerirá el joven.
El apoyo de la familia
La muestra de unión entre Wanda y Maxi, quienes dejaron de lado diferencias personales para acompañar a su hijo, fue destacada por los usuarios en redes sociales. Los mensajes de cariño y fuerza hacia Valentino se multiplicaron, convirtiendo el tema en tendencia.
Wanda Nara y el conflicto con Mauro Icardi
En paralelo, la empresaria atraviesa un nuevo frente mediático. Según revelaron en DDM, Mauro Icardi estaría evaluando, junto a sus abogadas, iniciar una denuncia por hostigamiento contra Wanda a raíz de sus recientes declaraciones en una entrevista televisiva.
El conflicto surge por comentarios de la modelo que, según trascendió, habrían molestado al futbolista. Aunque aún no hay una presentación formal, el tema generó repercusión en los medios y en redes sociales.