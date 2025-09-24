Secciones
SociedadActualidad

Recuerdos fotográficos: 1872 y 1878, fotos del monumento más antiguo de Tucumán

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: 1872 y 1878, fotos del monumento más antiguo de Tucumán
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Batalla de TucumánTucumánManuel BelgranoChileJuan Bautista AlberdiGregorio Aráoz de La MadridJosé de San MartínMarcos Paz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santoral del 24 de septiembre: la Iglesia Católica celebra a la Virgen de la Merced

Santoral del 24 de septiembre: la Iglesia Católica celebra a la Virgen de la Merced

La SAT está renovando un colector cloacal en Av. Belgrano al 1500

La SAT está renovando un colector cloacal en Av. Belgrano al 1500

Lo más popular
Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará
1

Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

Efemérides del martes 23 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del martes 23 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

3

La necesidad de asegurar obras de energía

4

Cartas de lectores: moral pública

5

Cartas de lectores: trenes de pasajeros

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

¿Cómo se logró que el parque 9 de Julio amaneciera limpio y ordenado?

¿Cómo se logró que el parque 9 de Julio amaneciera limpio y ordenado?

Festival de San Sebastián: entre el amor maduro y la partida del hijo de la casa

Festival de San Sebastián: entre el amor maduro y la partida del hijo de la casa

Fuerte presencia tucumana y argentina en el Festival de San Sebastián

Fuerte presencia tucumana y argentina en el Festival de San Sebastián

La comunidad educativa de la Técnica N°1 de Monteros valoró la final alcanzada en Enseñame Tucumán por dos de sus estudiantes

La comunidad educativa de la Técnica N°1 de Monteros valoró la final alcanzada en Enseñame Tucumán por dos de sus estudiantes

Enseñame Tucumán: la Escuela Técnica N°1 de Monteros celebró a Valentín y a Ana Paula

Enseñame Tucumán: la Escuela Técnica N°1 de Monteros celebró a Valentín y a Ana Paula

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios