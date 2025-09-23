¿Entró toda la pelota?: la increíble jugada que salvó el arquero de Racing y dejó sin gol a Vélez en Avellaneda

La acción reflejó lo que está en juego: un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores. Con la serie todavía abierta tras el 1-0 de la ida en Liniers, cualquier detalle puede definir al clasificado. Para Cambeses, la jugada significó pasar de villano a héroe en cuestión de segundos; para Vélez, un golpe duro en medio de su búsqueda por la remontada.