¿Entró toda la pelota?: la increíble jugada que salvó el arquero de Racing y dejó sin gol a Vélez en Avellaneda

La revancha de cuartos de final de Copa Libertadores entre Racing y Vélez en Avellaneda ya tenía todos los condimentos de un partido decisivo, pero a los 62 minutos sumó una jugada tan insólita como determinante.
Imanol Machuca aprovechó un disparo que se le escapó a Facundo Cambeses y parecía darle al “Fortín” la ventaja parcial que igualaba la serie. La pelota rodaba lentamente hacia el arco y medio cuerpo del balón ya estaba adentro. Sin embargo, el arquero de la “Academia” reaccionó a tiempo, se lanzó sobre la línea y consiguió despejarla en el último instante.
El árbitro convalidó en primera instancia el tanto, pero la revisión del VAR fue categórica: la pelota no ingresó en su totalidad y el gol quedó anulado. De esa manera, Racing mantuvo el 0-0 en un momento donde la presión de Vélez crecía y el clima en el Cilindro se volvía cada vez más tenso.
Â¡SE SALVÃ LA ACADEMIA! Machuca marcaba el 1-0 de VÃ©lez, pero la pelota no terminÃ³ de ingresar por completo y fue anulado.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025
ðº MirÃ¡ TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yLXGhcYpI3
La acción reflejó lo que está en juego: un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores. Con la serie todavía abierta tras el 1-0 de la ida en Liniers, cualquier detalle puede definir al clasificado. Para Cambeses, la jugada significó pasar de villano a héroe en cuestión de segundos; para Vélez, un golpe duro en medio de su búsqueda por la remontada.
El partido continúa con un marco imponente en Avellaneda, donde cada pelota se juega como si fuera la última. La salvada de Cambeses ya se metió entre las postales de la noche copera.