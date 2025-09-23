Secciones
Alberto Fernández cuestionó el apoyo de Trump a Milei: "Este programa económico ya fracasó"

El ex jefe de Estado acusó al republicano de “intervenir en las elecciones de los argentinos”.

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuestionó el respaldo de Donald Trump a Javier Milei. Acusó al mandatario norteamericano de “intervenir en las elecciones de los argentinos” y respondió a los comentarios previos de Trump, quien lo había calificado como “radical de izquierda”.

En un mensaje publicado en X, Fernández escribió: “Despertate, Donald (Wake Up). Ya lo hiciste con Macri!! Ahora lo volvés a hacer con Milei!! Intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo. Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio”.

Además, compartió la captura de un posteo de Trump y la acompañó con una respuesta: “Nada me preocupa más que tu profunda ignorancia. ¿Nadie te avisó que faltan dos años para que Milei termine su mandato? ¿Nadie te dijo que con tanto tiempo por delante, te fue a mendigar un auxilio porque su gobierno naufraga y el FMI ya no puede darle más dólares?“.

También recordó que Trump fue “cómplice de Macri en el endeudamiento argentino” y ahora “apoya a Milei y por eso le va a dar más dólares”. Según el exmandatario, “Para que nuestra deuda siga creciendo, ya sabemos los argentinos a quien debemos votar”.

Finalmente, cerró sus mensajes con una advertencia directa: “Trump, si vas a hacer negocios con Milei, preguntá para quién es el 3%”. 

