El reconocimiento del Estado de Palestina genera opiniones encontradas

En Ciudad de Gaza

Iyad Keshko, un habitante de 50 años de Ciudad de Gaza, donde el ejército israelí lleva a cabo una ofensiva terrestre, afirmó que el reconocimiento del Estado palestino supone un desafío a la legitimidad de Israel. “La legitimidad del Estado de Israel se ha vuelto inestable, y las grandes potencias se están dando cuenta de que Israel está llevando a cabo un genocidio y un holocausto contra el pueblo palestino”, afirmó Keshko, que vive con su familia en una carpa, en el distrito de Al Rimal.