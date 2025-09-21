Franco Bifo Berardi: "Gaza es Auschwitz con cámaras"

-La palabra esperanza tiene sentido para los que creen en Dios. Yo soy ateo, entonces no uso la palabra esperanza, prefiero hablar de expectaciones, de perspectivas posibles, probables, necesarias… ¿Cuáles perspectivas son expectables hoy, en las actuales configuraciones sociales, geopolíticas, culturales? El siglo XX fue marcado por la experiencia de la segunda guerra mundial y por la consecuente decisión compartida de fundar la existencia colectiva sobre algunos principios: la prioridad del derecho internacional, la universalidad de los derechos humanos, el rechazo al genocidio, el rechazo a la esclavitud. Desde 1945, a pesar de todas las injusticias y violencias, nadie disputaba estos principios, porque concretizaban la promesa: nunca más. En el siglo XXI algo nuevo aconteció: el pacto compartido ha sido abandonado. En nombre de la libertad de los esclavistas, la esclavitud se ha convertido en una forma social generalizada, aunque la llamemos trabajo precario. El racismo ha regresado, con el genocidio. La universalidad de la razón ha sido refutada de manera explícita en el nombre del predominio de la particularidad, de la membresía, de la pertenencia, de la nación, de la raza. Hace algunos días, hablando de los derechos de los migrantes mexicanos detenidos y deportados, el presidente de Estados Unidos comentó, como si fuera un detalle menor: “no podemos preocuparnos por ser políticamente correctos”. Es una manera de decir: la universalidad de la ley se acabó. La universalidad de la razón se acabó. En este sentido podemos decir, creo, que el experimento llamado civilización ha fracasado. Ahora viene el problema: ¿cómo viviremos en una condición abierta y declaradamente neo-barbárica, en una condición en que la ferocidad tiene plazo de ley?