Israel promete usar “fuerza sin precedentes” en Gaza

El ejército israelí advirtió este viernes que empleará una “fuerza sin precedentes” en Ciudad de Gaza, y urgió a los habitantes a huir hacia el sur ante la intensificación de su ofensiva terrestre en este territorio palestino.
Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza con el fin de “eliminar” al movimiento islamista Hamas, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra.
“Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamas y otras organizaciones terroristas”, escribió en X el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee.
La advertencia de este viernes se produce antes de los días fuertes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, una cita en la que varias potencias occidentales como Francia y Reino Unido anunciaron que reconocerán al Estado palestino. Portugal anunció que reconocerá al Estado de Palestina el domingo, justo antes del inicio de la asamblea.
El conflicto ha provocado una catástrofe humanitaria en el devastado territorio, y desde que Israel anunció el inicio de su ofensiva en la principal ciudad del enclave, una extensa fila de palestinos huye hacia el sur a pie o en carretas tiradas por burros.
La Defensa Civil, que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamas, indicó este viernes que 450.000 personas huyeron de Ciudad de Gaza desde finales de agosto.
Mientras el ejército israelí calcula que “alrededor de 480.000” palestinos abandonaron la ciudad.
Según los balances entregados por los hospitales de Gaza contactados por AFP, los ataques israelíes mataron al menos a 41 personas en toda la Franja este viernes, incluyendo 11 fallecidos en Gaza.
Israel anunció el miércoles que permitiría la apertura de una nueva ruta “temporal” para que la población huyera de Ciudad de Gaza a través de la carretera Salah al Din, pero advirtió que solo permanecería abierta hasta este viernes al mediodía.
El vocero Avichay Adraee anunció que esta carretera, la principal vía norte-sur que atraviesa la Franja, había cerrado el tráfico en dirección del sur. Actualmente, la única ruta posible hacia el sur es por la calle Al Rashid, añadió el portavoz.
La ofensiva en Gaza, respaldada por Estados Unidos, coincidió con la publicación el martes de un informe de una comisión independiente nombrada por la ONU.
En el documento, la comisión acusó a Israel de cometer un “genocidio” en el territorio palestino y responsabilizó al primer ministro Benjamin Netanyahu y otros altos cargos. Israel rechazó esta acusación y tachó el informe de “sesgado y mentiroso”.
La guerra se desató el 7 de octubre de 2023, cuando comandos islamistas mataron en Israel a 1.219 personas. La campaña de represalia israelí mató al menos a 65.174 palestinos en la Franja de Gaza. (AFP)
La ONU tranquiliza
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este viernes a la AFP que el mundo no debe sentirse “intimidado” por las amenazas de Israel de anexionar la Cisjordania ocupada. En una entrevista en la sede de la ONU en Nueva York, el jefe de la organización internacional habló antes de que comience la semana que viene la Asamblea General de la organización, en la que, según la delegación francesa, diez países más reconocerán el Estado palestino, a pesar de la oposición de Israel.
La reunión de más de 140 jefes de Estado y de Gobierno tiene visos de que girará en torno a la guerra en Gaza. Israel, según la Casa Blanca, ha amenazado con anexionar la Cisjordania ocupada si sigue adelante el plan de reconocimiento del Estado palestino.
“No deberíamos sentirnos intimidados por el riesgo de represalias” de Israel, dijo Guterres.
“Hagamos lo que hagamos, estas acciones continuarán y al menos habrá una oportunidad de movilizar a la comunidad internacional para presionarlos para que no pase”, afirmó.
“Lo que estamos presenciando en Gaza es horrible”, exclamó Guterres, en referencia a los ataques de Israel contra la población palestina, en momentos en los que su ejército ha prometido usar “una fuerza sin precedentes” en la Ciudad de Gaza.
“Es el peor nivel de muerte y destrucción que he visto como secretario general, probablemente en mi vida, y el sufrimiento del pueblo palestino no se puede describir: hambre, carencia total de asistencia sanitaria eficaz, personas viviendo sin refugios adecuados en enormes áreas de concentración”, explicó. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha pedido la anexión de amplias zonas de Cisjordania con el objetivo de “enterrar la idea de un Estado palestino”. (AFP)