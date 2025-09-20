Israel promete usar “fuerza sin precedentes” en Gaza

La ONU tranquiliza

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este viernes a la AFP que el mundo no debe sentirse “intimidado” por las amenazas de Israel de anexionar la Cisjordania ocupada. En una entrevista en la sede de la ONU en Nueva York, el jefe de la organización internacional habló antes de que comience la semana que viene la Asamblea General de la organización, en la que, según la delegación francesa, diez países más reconocerán el Estado palestino, a pesar de la oposición de Israel.